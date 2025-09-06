Soldić je dvaput bacio Adameka u parter, a nakon drugog puta sudac je odlučio prekinuti borbu. Nakon borbe hrvatski je borac prozvao Jakea Paula i izazvao ga na borbu u budućnosti
Bravo, majstore! Roberto Soldić nokautirao Adameka u 2. rundi
Roberto Soldić pobijedio je 48-godišnjeg Poljaka Tomasza Adameka na Kingdom priredbi (FAME 27) u poljskim Gliwicama. Iako je dogovoren boksački meč od osam rundi sa po tri minute, Hrvat je pobijedio nokautom u drugoj rundi.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Zanimljivo, Soldić je u ring ušao s pjesmom iz Rockyja 1. Već u prvoj rundi Poljak je bio dvaput na podu, ali ne zbog nokdauna, već zbog gubitka ravnoteže. Ipak, u drugoj rundi mu nije bilo spasa.
Soldić je dvaput bacio Adameka u parter, a nakon drugog puta sudac je odlučio prekinuti borbu. Nakon borbe hrvatski je borac prozvao Jakea Paula i izazvao ga na borbu u budućnosti.
FAME organizacija prije meča je objavila da će se dvojac boriti za WBC: Fight for peace pojas, a Soldić je bio lakši od Adameka na vaganju. Težio je 90,8 kilograma, a Adamek 99,2 kg.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+