Bravo, majstore! Roberto Soldić nokautirao Adameka u 2. rundi

Roberto Soldić pobijedio je 48-godišnjeg Poljaka Tomasza Adameka na Kingdom priredbi (FAME 27) u poljskim Gliwicama. Iako je dogovoren boksački meč od osam rundi sa po tri minute, Hrvat je pobijedio nokautom u drugoj rundi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Hrvatica u UFC-u | Video: 24sata/Instagram

Zanimljivo, Soldić je u ring ušao s pjesmom iz Rockyja 1. Već u prvoj rundi Poljak je bio dvaput na podu, ali ne zbog nokdauna, već zbog gubitka ravnoteže. Ipak, u drugoj rundi mu nije bilo spasa.

Soldić je dvaput bacio Adameka u parter, a nakon drugog puta sudac je odlučio prekinuti borbu. Nakon borbe hrvatski je borac prozvao Jakea Paula i izazvao ga na borbu u budućnosti.

FAME organizacija prije meča je objavila da će se dvojac boriti za WBC: Fight for peace pojas, a Soldić je bio lakši od Adameka na vaganju. Težio je 90,8 kilograma, a Adamek 99,2 kg.