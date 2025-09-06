Obavijesti

Sport

Komentari 3
POBJEDA HRVATA

Bravo, majstore! Roberto Soldić nokautirao Adameka u 2. rundi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Bravo, majstore! Roberto Soldić nokautirao Adameka u 2. rundi
2
Zagreb: Final Fight Championship, MMA borba, Roberto Soldi? - Ivica Truš?ek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Soldić je dvaput bacio Adameka u parter, a nakon drugog puta sudac je odlučio prekinuti borbu. Nakon borbe hrvatski je borac prozvao Jakea Paula i izazvao ga na borbu u budućnosti

Roberto Soldić pobijedio je 48-godišnjeg Poljaka Tomasza Adameka na Kingdom priredbi (FAME 27) u poljskim Gliwicama. Iako je dogovoren boksački meč od osam rundi sa po tri minute, Hrvat je pobijedio nokautom u drugoj rundi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatica u UFC-u 00:54
Hrvatica u UFC-u | Video: 24sata/Instagram

Zanimljivo, Soldić je u ring ušao s pjesmom iz Rockyja 1. Već u prvoj rundi Poljak je bio dvaput na podu, ali ne zbog nokdauna, već zbog gubitka ravnoteže. Ipak, u drugoj rundi mu nije bilo spasa. 

Soldić je dvaput bacio Adameka u parter, a nakon drugog puta sudac je odlučio prekinuti borbu. Nakon borbe hrvatski je borac prozvao Jakea Paula i izazvao ga na borbu u budućnosti. 

FAME organizacija prije meča je objavila da će se dvojac boriti za WBC: Fight for peace pojas, a Soldić je bio lakši od Adameka na vaganju. Težio je 90,8 kilograma, a Adamek 99,2 kg. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
PROMIJENIO JE KLUB

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Srpski mediji u nevjerici nakon poraza Đokovića. Prva reakcija na mreži mnoge je zaintrigirala
DEMONSTRACIJA MOĆI

Srpski mediji u nevjerici nakon poraza Đokovića. Prva reakcija na mreži mnoge je zaintrigirala

Španjolski lav Alcaraz bez većih problema svladao Đokovića u polufinalu US Opena. Srpski mediji priznaju: godine i ozljede učinile svoje. Đoković otkrio: "Ostao sam bez energije"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025