ATP DALLAS

Bravo, Marine! Fantastičnom izvedbom prošao u četvrtfinale

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Čiliću je ovo bila 601. pobjeda na Touru. Podsjetimo, u prvom kolu Dallasa svladao je Learnera Tiena, 23. igrača svijeta, i tako postao Hrvat s najviše pobjeda na Touru

Admiral

Marin Čilić je pobijedio Ethana Quinna sa 7-6, 6-3 i plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Dallasu. Bila je to sjajna izvedba hrvatskog tenisača.

Čilić je u prvom setu imao četiri break lopte, ali Quinn je sjajnim prvim servisom u tim trenucima uspio sačuvati gem. S druge strane, Čilić je dobio svih 38 poena kad je uspješno odradio prvi servis. 

U četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Pinnington/Spizziri. Čiliću je ovo bila 601. pobjeda na Touru. Podsjetimo, u prvom kolu Dallasa svladao je Learnera Tiena, 23. igrača svijeta, i tako postao Hrvat s najviše pobjeda na Touru.

