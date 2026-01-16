Obavijesti

Sport

Komentari 1
U JUNIORSKOJ KATEGORIJI

Bravo, Matija! Mladi hrvatski biatlonac izdominirao vršnjake i pobijedio u utrci Svjetskog kupa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bravo, Matija! Mladi hrvatski biatlonac izdominirao vršnjake i pobijedio u utrci Svjetskog kupa
Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Matija Legović, jedan od najboljih mladih biatlonaca na svijetu, pomeo je konkurenciju u latvijskoj Madoni i pobijedio u utrci juniorskog Svjetskog kupa. Legović će predstavljati Hrvatsku na Zimskim olimpijskim igrama

Admiral

Mladi hrvatski biatlonac Matija Legović (19) pobijedio je na utrci juniorskog IBU Svjetskog kupa u latvijskoj Madoni. Matija je stazu od dužine 10 kilometara prešaoza 25:10,5 minuta pritom promašivši 1 od 10 meta, i to na stojećem stavu. Drugi je u cilj ušao Austrijanac Matthaeus Schoenaigner sa zaostatkom iza Matije od 56.8 sekundi. 

Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac
Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ovom pobjedom Matija je poboljšao izglede u borbi za veliki kristalni globus, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu ukupno za juniorski IBU sa 106 bodova manje od vodećeg Austrijanca Thomasa Marchla. Dvadesetogodišnji Legović je lani osvojio juniorski Svjetski kup. 

Do kraja Svjetskog kupa ima još šest individualnih utrka, od koji će se tri održati već idući tjedan u finskoj Imatri. Nakom utrka u Finskoj Matija će uz Aniku Kožicu i Krešimira Crnkovića predstavljati Hrvatsku na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026