Bravo, Niksi! Vlašić proglašen najboljim i drugi mjesec u nizu

Nikola Vlašić briljira u Rusiji. Otkako je krenuo zabijati, ne zaustavlja se. Nije Niksiju bitno je li nasuprot njega veliki Real Madrid ili pretposljednji klub Rusije Anži - on nema milosti ni prema kome.

I zato nimalo ne iznenađuje što su ga navijači moskovskog CSKA proglasili najboljim igračem listopada. U anketi koja je objavljena na službenoj stranici kluba, Vlašić je od navijača dobio 54% glasova i tako i drugi uzastopni mjesec odnio nagradu. Iza sebe je ostavio Marija Fernandesa i Fedora Čalova.

Nikola Vlašić named #CSKA Player of the Month for the second time in a row https://t.co/o7w1XagIhe pic.twitter.com/mBgGLlTU2A