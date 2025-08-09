Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBAR START

Bravo, Sergej! Jakirovićev Hull izvukao bod protiv momčadi koja je u vrhu Championshipa

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Bravo, Sergej! Jakirovićev Hull izvukao bod protiv momčadi koja je u vrhu Championshipa
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Svih 90 minuta za Hull je branio Ivor Pandur, a u idućem kolu Hull će dočekati Oxford United. Jakirovića je po dolasku u klub dočekala zabrana ulaznih transfera koju je Hull dobio zbog nepravilnosti u poslovanju

Sergej Jakirović ovog je ljeta preuzeo Hull City, a danas je u prvom kolu Championshipa odigrao 0-0 protiv favoriziranog Coventryja. S obzirom na odnose snaga ovih momčadi u prošloj sezoni, to je vrlo dobar rezultat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sergej Jakirović vodi navijanje 00:26
Sergej Jakirović vodi navijanje | Video: Marta Divjak/24sata

Naime, Coventry je prošle sezone završio peti u Championshipu i igrao playoff za ulazak u Premier ligu, dok se Hull jedva spasio ispadanja iz engleskog drugog razreda nogometa. 

Svih 90 minuta za Hull je branio Ivor Pandur, a Jakirovićeva će momčad u idućem kolu dočekati Oxford United, dok Coventry ide u goste Derby Countryju. 

Podsjetimo, Jakirovića je po dolasku u klub dočekala zabrana ulaznih transfera koju je Hull dobio zbog nepravilnosti u poslovanju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025