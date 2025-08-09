Svih 90 minuta za Hull je branio Ivor Pandur, a u idućem kolu Hull će dočekati Oxford United. Jakirovića je po dolasku u klub dočekala zabrana ulaznih transfera koju je Hull dobio zbog nepravilnosti u poslovanju
Bravo, Sergej! Jakirovićev Hull izvukao bod protiv momčadi koja je u vrhu Championshipa
Sergej Jakirović ovog je ljeta preuzeo Hull City, a danas je u prvom kolu Championshipa odigrao 0-0 protiv favoriziranog Coventryja. S obzirom na odnose snaga ovih momčadi u prošloj sezoni, to je vrlo dobar rezultat.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, Coventry je prošle sezone završio peti u Championshipu i igrao playoff za ulazak u Premier ligu, dok se Hull jedva spasio ispadanja iz engleskog drugog razreda nogometa.
Svih 90 minuta za Hull je branio Ivor Pandur, a Jakirovićeva će momčad u idućem kolu dočekati Oxford United, dok Coventry ide u goste Derby Countryju.
Podsjetimo, Jakirovića je po dolasku u klub dočekala zabrana ulaznih transfera koju je Hull dobio zbog nepravilnosti u poslovanju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+