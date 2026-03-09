Obavijesti

ŠAMAR ZA ŠAMAROM

ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad

Piše Josip Tolić,
ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk u krizi! Izgubili od Rijeke i Dinama, ispadanje iz Europe, navijači nezadovoljni. Garcia poručuje da se ne može uspoređivati s Dinamom. Novi reset na ljeto?

Još jedna sezona visokih očekivanja u Hajduku osuđena je, prema svemu sudeći, na krah. Nakon vrlo ranog ispadanja iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, početkom ožujka uslijedila su još dva šamara od najvećih rivala: prvo neviđeni poraz od Rijeke u četvrtfinalu Kupa na Rujevici (3-2), a onda i od Dinama pred 30.000 svojih navijača na Poljudu (3-1).

I dok trener Gonzalo Garcia poručuje kako se nema smisla ni uspoređivati s Dinamom, navijači se s pravom pitaju je li se nakon borbe za naslov prvaka s Gennarom Gattusom i zaokreta politike u klubu prije nešto manje od godinu dana ipak moglo više od izglednog drugog mjesta, koje će donijeti Europsku ligu samo ako Dinamo osvoji duplu krunu, i nove sezone bez trofeja.

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.

Navijačka stranica Hajdučke vijesti na Facebooku, koja okuplja 83.000 pratitelja, tako je nekoliko sati nakon poljudskog derbija objavila presjek stanja oslikava što se događalo u "majstoru s mora" u posljednje vrijeme.

"Hajduk je u posljednje dvije godine izgubio 5 (PET) puta od Dinama na Poljudu, ispao u Europi od Ružomberoka i Dinama iz Tirane, u kupu najveći uspjeh polufinale. Znači, ova momčad je izgubila praktički svaku bitnu utakmicu. Dovoljno da ih se proglasi ponajvećim luzerima u povijesti kluba. Nadamo se da je vrijeme za ozbiljan reset na ljeto. Previše bacanja novca na nešto što se može postići i za dosta manje."

