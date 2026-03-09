ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad

Još jedna sezona visokih očekivanja u Hajduku osuđena je, prema svemu sudeći, na krah. Nakon vrlo ranog ispadanja iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, početkom ožujka uslijedila su još dva šamara od najvećih rivala: prvo neviđeni poraz od Rijeke u četvrtfinalu Kupa na Rujevici (3-2), a onda i od Dinama pred 30.000 svojih navijača na Poljudu (3-1).

I dok trener Gonzalo Garcia poručuje kako se nema smisla ni uspoređivati s Dinamom, navijači se s pravom pitaju je li se nakon borbe za naslov prvaka s Gennarom Gattusom i zaokreta politike u klubu prije nešto manje od godinu dana ipak moglo više od izglednog drugog mjesta, koje će donijeti Europsku ligu samo ako Dinamo osvoji duplu krunu, i nove sezone bez trofeja.

Navijačka stranica Hajdučke vijesti na Facebooku, koja okuplja 83.000 pratitelja, tako je nekoliko sati nakon poljudskog derbija objavila presjek stanja oslikava što se događalo u "majstoru s mora" u posljednje vrijeme.

"Hajduk je u posljednje dvije godine izgubio 5 (PET) puta od Dinama na Poljudu, ispao u Europi od Ružomberoka i Dinama iz Tirane, u kupu najveći uspjeh polufinale. Znači, ova momčad je izgubila praktički svaku bitnu utakmicu. Dovoljno da ih se proglasi ponajvećim luzerima u povijesti kluba. Nadamo se da je vrijeme za ozbiljan reset na ljeto. Previše bacanja novca na nešto što se može postići i za dosta manje."