U ELIMINACIJSKU FAZU

Bravoo, cure! Rukometašice Podravke dobile Slovenke i prošle dalje u Ligi prvakinja

Bravoo, cure! Rukometašice Podravke dobile Slovenke i prošle dalje u Ligi prvakinja
Koprivnica: EHF Liga prvakinja, skupina B, 13. kolo, RK Podravka - Krim Otp Group Mercator | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Po četiri gola za Podravku postigle su Matea Pletikosić, Sara Šenvald i Tina Barišić, dok je Tamara Mavsar sa sedam golova predvodila Krim

Rukometašice Podravke izborile su prolazak u eliminacijsku fazu Lige prvakinja 24-23 (16-12) domaćom pobjedom protiv izravnog konkurenta za šesto mjesto u skupini A slovenskog Krim Mercatora u dvoboju predzadnjeg, 13. kola.

Podravka je protiv Krima prekinula niz od devet poraza u Ligi prvakinja, a do nje je stigla u vrlo nervoznoj utakmici u kojoj je u zadnjoj minuti u junakinju izrasla vratarica Lucija Bešen. Imale su gošće protunapad za poravnanje, ali Mavsar je pogodila vratnicu, a nakon još jednog neuspješnog napada Podravke Bešen je 15 sekundi prije kraja obranila udarac Martins sa šest metara.

Po četiri gola za Podravku postigle su Matea Pletikosić, Sara Šenvald i Tina Barišić, dok je Tamara Mavsar sa sedam golova predvodila Krim.

Imala je Podravka u nekoliko navrata četiri gola prednosti, ali je lošim odlukama u napadu vraćala gošče u igru da bi na kraju živci radili u redovima obje ekipe, a više sreće imale su igračice hrvatskih prvakinja.

Kolo prije kraja Podravka je sigurna šesta na ljestvici sa sedam bodova, dva više od sedmog Krima, ali i dvije pobjede protiv slovenskih prvakinja koje ih tako ne mogu preskočiti.

Koprivnica: EHF Liga prvakinja, skupina B, 13. kolo, RK Podravka - Krim Otp Group Mercator | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

