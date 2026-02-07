Obavijesti

PRIŽMIĆ ZA POBJEDU

Bravoo, dečki! Hrvatska dobila Dansku i prošla u Davis cupu

Piše HINA,
Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prižmić (ATP-121) je u dva "tie-breaka" slavio protiv jedno mjesto bolje plasiranog danskog igrača nakon dva sata velike borbe. Imao je mladi Splićanin priliku i ranije završiti meč u drugom setu, kod 5-3 je propustio meč-loptu

Hrvatska muška teniska reprezentacija slavila je s 3-1 protiv Danske u dvoboju 1. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu.

Pobjednički, treći bod Hrvatskoj je donio Dino Prižmić, koji je u dvoboju prvih igrača svladao Elmera Mollera s 7-6 (5), 7-6 (2), a ranije su drugi bod u igri parova osigurali Nikola Mektić i Mate Pavić koji su sa 6-2, 7-5 svladali Johannesa Ingildsena i Carla Emila Overbecka.

 U rujnu će u 2. kolu Hrvatska igrati protiv Njemačke.

