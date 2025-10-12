Bravoo, Ivane! Dračar završio treći na zagrebačkom maratonu

Kenijac Cosmas Kigen pobjednik 33. izdanja zagrebačkoga maratona, koji se u nedjelju trčao ulicama glavnog grada Hrvatske.

Pokretanje videa... 01:07 Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' | Video: 24sata/Video

Kigen je na cilj na Trgu Bana Jelačića stigao za dva sata, 17 minuta i 16 sekundi, gotovo tri minute prije sunarodnjaka Bernarda Kitura, dok je treće mjesto osvojio Zagrepčanin Ivan Dračar (2:27.06).

U konkurenciji maratonki slavila Kenijka Ruth Nundu Mbatha (2:41.18) ispred Tee Faber iz Zaprešića (2:48.19) i Zagrepčanke Hane Malović (2:49,17).

Trčao se i polumaraton na kojem je slavio Kenijac Raphael Karita (1:02.53), dok su u utrci na 10 kilometara pobijedili Bojana Bijeljac (35:40) i Tomislav Novosel (29:22).

Na zagrebačkome maratonu je, prema organizatorima, sudjelovalo 5019 trkača i trkačica, a ukupan broj sudionika svih utrka je oko 10 tisuća iz 78 zemalja.