Bravoo, Jere! Hrvatski plivač je novi europski prvak u plivanju

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto. Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

Hribar je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

U finalu 50m slobodno u nedjelju je u ženskoj konkurenciji nastupila i 18-godišnja Jana Pavalić koja je s vremenom 23.87 sekundi zauzela osmo mjesto. Pavalić je u finalu plivala stotinku sporije od osobnog rekorda postavljenog u subotu u polufinalu.

Zlato je osvojila Poljakinja Katarzyna Wasick sa 23.20 ispred Francuskinje Beryl Gastaldello i Talijanke Sare Curtis koje su srebrne sa po 23.41.