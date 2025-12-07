Obavijesti

Sport

Komentari 9
SJAJAN USPJEH

Bravoo, Jere! Hrvatski plivač je novi europski prvak u plivanju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bravoo, Jere! Hrvatski plivač je novi europski prvak u plivanju
Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto. Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

Hribar je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

U finalu 50m slobodno u nedjelju je u ženskoj konkurenciji nastupila i 18-godišnja Jana Pavalić koja je s vremenom 23.87 sekundi zauzela osmo mjesto. Pavalić je u finalu plivala stotinku sporije od osobnog rekorda postavljenog u subotu u polufinalu.

Zlato je osvojila Poljakinja Katarzyna Wasick sa 23.20 ispred Francuskinje Beryl Gastaldello i Talijanke Sare Curtis koje su srebrne sa po 23.41. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je
FOTO: MARGARIDA CORCEIRO

Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je

Margarida Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati preko 2 milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi Landa Norrisa, a "petljala" je i s nogometašem Joaom Felixom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025