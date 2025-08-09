Obavijesti

Sport

Komentari 2
U BACANJU KOPLJA

Bravoo, Vita! Barbić osvojila zlato na Europskom prvenstvu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Bravoo, Vita! Barbić osvojila zlato na Europskom prvenstvu
4
Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Barbić je tako prošlogodišnjoj tituli europske prvakinje u U-18 konkurenciji nadodala i ovu u U-20. Hitac zlata vrijedan bacila je u šestoj seriji, a u petoj seriji je preuzela vodstvo s hicem od 54,77 metara.

Hrvatska atletičarka Vita Barbić postala je juniorska europska prvakinja u bacanju koplja! Slavila je na Europskom prvenstvu u finskom Tampereu s hicem od 55,26 metara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' 01:07
Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' | Video: 24sata/Video

Barbić je tako prošlogodišnjoj tituli europske prvakinje u U-18 konkurenciji nadodala i ovu u U-20. Hitac zlata vrijedan bacila je u šestoj seriji, a u petoj seriji je preuzela vodstvo s hicem od 54,77 metara. 

Srebrna je ostala Finkinja Rebecca Nelimarkka s hicem od 54,43 metra, a bronca ide u ruke Orinti Navikaite iz Litve. Barbić je bila presretna nakon pobjede. 

- Cijela ova sezona nije išla glatko kao prošle godine. Bilo je mnogo uspona, ali i puno više padova. Ozlijedila sam se tri tjedna prije ovog natjecanja, tako da nisam ni znala hoću li moći bacati do trenutka kada stignem ovdje - započela je u razgovoru za European Athletics i dodala:

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene
Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jako sam zahvalna svom fizioterapeutu, treneru i svima koji su navijali za mene jer sam zahvaljujući njima uspjela. Nije bilo lako. Ovaj put su kvalifikacije prošle dobro, ali prva četiri pokušaja u finalu nisu išla onako kako sam planirala. Ali nije me se tako lako riješiti. 

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene
Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Barbić je otkrila i kako je tekao njezin nastup u finalu. 

- Pokušala sam se izvući iz svake loše situacije i evo me ovdje, a ovo je ostvarenje sna. Volim bacanja jer je jedan pokušaj dovoljan. Jedan i gotovo. Natjecanje se može osvojiti samo jednim velikim pokušajem. Skupila sam samo pozitivne emocije i svu atmosferu sa stadiona i pokušala učiniti što sam mogla. Taj jedan pokušaj sam bacila samo za sebe. Bacila sam ga kao da će to biti državni ili prvenstveni rekord, 70 metara. Pomislila sam: 'Ovaj put ću dati sve od sebe.' To je bilo sve što sam mogla u tom trenutku - rekla je pa poručila:

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene
Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Malo nas je, al' nas ima – to je hrvatska poslovica. Ovdje smo, moćni smo, imamo dobre sportaše, pa je svatko od nas važan i želimo biti najbolji za svoju momčad. Kad obučete ovaj sjajan dres, znate što predstavljate. Zahvalna sam što sam ovdje i što mogu pokazati nešto veliko za Hrvatsku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta
FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025