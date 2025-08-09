Bravoo, Vita! Barbić osvojila zlato na Europskom prvenstvu

Hrvatska atletičarka Vita Barbić postala je juniorska europska prvakinja u bacanju koplja! Slavila je na Europskom prvenstvu u finskom Tampereu s hicem od 55,26 metara.

Barbić je tako prošlogodišnjoj tituli europske prvakinje u U-18 konkurenciji nadodala i ovu u U-20. Hitac zlata vrijedan bacila je u šestoj seriji, a u petoj seriji je preuzela vodstvo s hicem od 54,77 metara.

Srebrna je ostala Finkinja Rebecca Nelimarkka s hicem od 54,43 metra, a bronca ide u ruke Orinti Navikaite iz Litve. Barbić je bila presretna nakon pobjede.

- Cijela ova sezona nije išla glatko kao prošle godine. Bilo je mnogo uspona, ali i puno više padova. Ozlijedila sam se tri tjedna prije ovog natjecanja, tako da nisam ni znala hoću li moći bacati do trenutka kada stignem ovdje - započela je u razgovoru za European Athletics i dodala:

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jako sam zahvalna svom fizioterapeutu, treneru i svima koji su navijali za mene jer sam zahvaljujući njima uspjela. Nije bilo lako. Ovaj put su kvalifikacije prošle dobro, ali prva četiri pokušaja u finalu nisu išla onako kako sam planirala. Ali nije me se tako lako riješiti.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Barbić je otkrila i kako je tekao njezin nastup u finalu.

- Pokušala sam se izvući iz svake loše situacije i evo me ovdje, a ovo je ostvarenje sna. Volim bacanja jer je jedan pokušaj dovoljan. Jedan i gotovo. Natjecanje se može osvojiti samo jednim velikim pokušajem. Skupila sam samo pozitivne emocije i svu atmosferu sa stadiona i pokušala učiniti što sam mogla. Taj jedan pokušaj sam bacila samo za sebe. Bacila sam ga kao da će to biti državni ili prvenstveni rekord, 70 metara. Pomislila sam: 'Ovaj put ću dati sve od sebe.' To je bilo sve što sam mogla u tom trenutku - rekla je pa poručila:

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Malo nas je, al' nas ima – to je hrvatska poslovica. Ovdje smo, moćni smo, imamo dobre sportaše, pa je svatko od nas važan i želimo biti najbolji za svoju momčad. Kad obučete ovaj sjajan dres, znate što predstavljate. Zahvalna sam što sam ovdje i što mogu pokazati nešto veliko za Hrvatsku.