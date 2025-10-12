Bravooo, Luka! Hrvatski tenisač prošao u finale ATP challengera

Jedna od najvećih hrvatskih teniskih nada Luka Mikrut (21) plasirao se u finale ATP challengera u španjolskoj Valenciji svladavši Španjolca Carlosa Tabernera (28) s 7-6(10), 6-0.

21-godišnji Splićanin, koji je 239. na svijetu, slavio je protiv 104. tenisača svijeta nakon dva sata igre i uzbudljivog prvog seta, koji je Luka dobio s 12-10 u tie-breaku, iako je propustio devet set-lopti. Mikrut je prvo propustio dvije set lopte kod vodstva 5-4, da bi potom u 13. igri pokockao vodstvo od 6-2 i četiri vezane set lopte, da bi nakon još tri neiskorištene lopte za set i jedne spašene, konačno u 22. poenu pripetavanja došao do seta. U drugom setu Španjolac nije osvojio ni gem.

Tako se nastavio veliki niz Luke Mikruta započet prošlog tjedna trijumfom u portugalskoj Bragi, a u nedjelju je stigao do devete uzastopne pobjede.

Suparnik u finalu bit će mu 158. igrač svijeta Britanac Jan Choinski.