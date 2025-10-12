Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLAVLJE U VALENCIJI

Bravooo, Luka! Hrvatski tenisač prošao u finale ATP challengera

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bravooo, Luka! Hrvatski tenisač prošao u finale ATP challengera
Foto: LiveMedia/Roberta Corradin / IPA

Nakon dva sata došao je do 9. uzastopne pobjede i u polufinalu je savladao Carlosa Tabernera. U finalu ga očekuje Jan Choinski

Jedna od najvećih hrvatskih teniskih nada Luka Mikrut (21) plasirao se u finale ATP challengera u španjolskoj Valenciji svladavši Španjolca Carlosa Tabernera (28) s 7-6(10), 6-0.

21-godišnji Splićanin, koji je 239. na svijetu, slavio je protiv 104. tenisača svijeta nakon dva sata igre i uzbudljivog prvog seta, koji je Luka dobio s 12-10 u tie-breaku, iako je propustio devet set-lopti. Mikrut je prvo propustio dvije set lopte kod vodstva 5-4, da bi potom u 13. igri pokockao vodstvo od 6-2 i četiri vezane set lopte, da bi nakon još tri neiskorištene lopte za set i jedne spašene, konačno u 22. poenu pripetavanja došao do seta. U drugom setu Španjolac nije osvojio ni gem.

Tako se nastavio veliki niz Luke Mikruta započet prošlog tjedna trijumfom u portugalskoj Bragi, a u nedjelju je stigao do devete uzastopne pobjede.

Suparnik u finalu bit će mu 158. igrač svijeta Britanac Jan Choinski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025