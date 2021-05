Liverpool je sinoć slavio kod 'već drugoligaša' West Bromwich Albiona i uoči posljednja dva kola ostao u igri za Ligu prvaka sljedeće sezone. Kakva je to drama bila. WBA je igrao rezultatski rasterećenu utakmicu i pošteno namučio 'redse' kojima je pobjeda bila imperativ.

A na koji su način došli do nje. Golom duboko u sudačkoj nadoknadi, a zabio ga je Alisson. Brazilac je tako postao prvi golman Liverpoola kojemu je to pošlo za nogom, a ukupno tek sedmi golman u Premiershipu. Golove u Premiershipu ranije su zabili Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard i Asmir Begović.

- Previše sam emotivan, sa svime što se nedavno dogodilo u mom životu. Nogomet je moj život, otkad se sjećam oca. Nadam se da je gledao i slavio. To je bilo za moju obitelj i dečke - rekao je Alisson čiji se otac utopio prije nekoliko mjeseci, a on mu nije mogao doći na sprovod.

WBA je poveo, Liverpool rano izjednačio, ali nije nikako mogao do gola za prednost. Sve do kornera Trenta Alexandera-Arnolda u 95. minuti.

- Ponekad smo pokušavali neke stvari, a nisu išle. Liga prvaka nam je toliko važna i presretan sam što mogu pomoći. Pogledao sam prema klupi, nitko nije govorio ništa, a onda je John (op. a. Achterberg, trener golmana) povikao da odem prema naprijed. Mislim da je to najbolji gol koji sam ikad postigao! Takve stvari ne možete objasniti, one se jednostavno događaju u nogometu. Vidio sam kako dolazi lopta i pokušao se zaletjeti u dobru poziciju, možda sa sobom navući braniča da pomognem nekom od ostalih igrača, ali nitko me nije pratio, a ja sam imao sreće i zabio gol. Ne možete objasniti puno stvari u životu, jedini odgovor za mene je Bog, danas mi je stavio ruku na glavu i dopustio da se ovo dogodi. Nedavno sam dobio nevjerojatnu podršku.

Gol Alissona možete pogledati OVDJE.

Momčad Jurgena Kloppa sada ima 63 boda, jedan manje od Chelseaja te tri od Leicestera, a u posljednja dva kola gostuju kod Burnleya te kod kuće dočekuju Crystal Palace.