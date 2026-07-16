Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOZNAJEMO

Dinamo pronašao zamjenu za Bakrara: Stiže napadač Istre?!

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo pronašao zamjenu za Bakrara: Stiže napadač Istre?!
Istra 1961 i Varaždin sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mounsef Bakrar na odlasku je u Al-Ahly, a njega bi trebao zamijeniti Smail Prevljak. Prošle sezone je zabio 14 golova i triput asistirao u 32 utakmice u HNL-u

Admiral

Dinamo glanca i polira formu za novu sezonu, koja počinje 21. srpnja u Thunu, kada igra prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Ono što Marija Kovačevića najviše veseli je što mu je momčad ostala na okupu, pogotovo nositelji, s kojima je prošle sezone i dogurao do dvostruke krune. Stigli su Stjepan Radeljić, Mislav Oršić, Dani Rodriguez, uskoro će doći i Noah Nsoki, što znači kako bi "modri" u novoj sezoni mogli biti još jači i kompletniji.

Pokretanje videa...

Spektakularan nastavak slavlja u Maksimiru! Vatromet i baklje u prvom planu VIDEO
Spektakularan nastavak slavlja u Maksimiru! Vatromet i baklje u prvom planu | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Ipak, kako bi se moglo ulagati u momčad, a uz to da klub i ostane financijski stabilan, treba nekoga i prodati, a najbliže transferu je Mounsef Bakrar. Na korak je od odlaska u egipatski Al Ahly, koji bi ga trebao platiti oko tri milijuna eura. Alžirski napadač želi otići, Dinamo mu neće praviti probleme, ali to bi značilo da Dion Drena Beljo ostaje jedini napadač. No, čelnici "modrih" svjesni su toga i već danima rade na novom napadaču, a kako se priča u nogometnim kuloarima, čini se kako su i blizu toga da osiguraju novo pojačanje. Napadač Istre 1961 Smail Prevljak (31) nadomak je potpisa za hrvatskog prvaka.

Prekaljeni bosanskohercegovački golgeter prošlog je ljeta došao u Pulu nakon što mu je istekao ugovor s Herthom. U početku ga gol nije htio, a onda kad je krenuo, isprofilirao se kao jedan od najboljih napadača lige. Zabio je 14 golova i triput asistirao u 32 utakmice u HNL-u. Pravi je primjer robusnog centra, izvrstan u skoku, ali sjajno razumije igru i sudjeluje i u izgradnji napada. Prema svemu sudeći, bio bi idealna alternativa za prvog napadača Diona Drenu Belju.

Pula: Istra 1961 - Vukovar 1991
Foto: Sasa Miljevic

Prevljak na Transfermarktu vrijedi 600.000 eura, a ugovor s Istrom veže ga do ljeta sljedeće godine pa bi ga Dinamo mogao dobiti po nešto nižoj cijeni. Iza njega je velika karijera, bio je član Leipziga, u Salzburgu je igrao za s Erlingom Haalandom, a najveći trag ostavio je u belgijskom Eupenu, gdje je zabio 42 gola u 99 utakmica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: BiH stoper i bivši hajdukovac iz Partizana seli u Tursku, Ter Stegen u Ajax
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: BiH stoper i bivši hajdukovac iz Partizana seli u Tursku, Ter Stegen u Ajax

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026