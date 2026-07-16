Dinamo pronašao zamjenu za Bakrara: Stiže napadač Istre?!

Dinamo glanca i polira formu za novu sezonu, koja počinje 21. srpnja u Thunu, kada igra prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Ono što Marija Kovačevića najviše veseli je što mu je momčad ostala na okupu, pogotovo nositelji, s kojima je prošle sezone i dogurao do dvostruke krune. Stigli su Stjepan Radeljić, Mislav Oršić, Dani Rodriguez, uskoro će doći i Noah Nsoki, što znači kako bi "modri" u novoj sezoni mogli biti još jači i kompletniji.

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Ipak, kako bi se moglo ulagati u momčad, a uz to da klub i ostane financijski stabilan, treba nekoga i prodati, a najbliže transferu je Mounsef Bakrar. Na korak je od odlaska u egipatski Al Ahly, koji bi ga trebao platiti oko tri milijuna eura. Alžirski napadač želi otići, Dinamo mu neće praviti probleme, ali to bi značilo da Dion Drena Beljo ostaje jedini napadač. No, čelnici "modrih" svjesni su toga i već danima rade na novom napadaču, a kako se priča u nogometnim kuloarima, čini se kako su i blizu toga da osiguraju novo pojačanje. Napadač Istre 1961 Smail Prevljak (31) nadomak je potpisa za hrvatskog prvaka.

Prekaljeni bosanskohercegovački golgeter prošlog je ljeta došao u Pulu nakon što mu je istekao ugovor s Herthom. U početku ga gol nije htio, a onda kad je krenuo, isprofilirao se kao jedan od najboljih napadača lige. Zabio je 14 golova i triput asistirao u 32 utakmice u HNL-u. Pravi je primjer robusnog centra, izvrstan u skoku, ali sjajno razumije igru i sudjeluje i u izgradnji napada. Prema svemu sudeći, bio bi idealna alternativa za prvog napadača Diona Drenu Belju.

Foto: Sasa Miljevic

Prevljak na Transfermarktu vrijedi 600.000 eura, a ugovor s Istrom veže ga do ljeta sljedeće godine pa bi ga Dinamo mogao dobiti po nešto nižoj cijeni. Iza njega je velika karijera, bio je član Leipziga, u Salzburgu je igrao za s Erlingom Haalandom, a najveći trag ostavio je u belgijskom Eupenu, gdje je zabio 42 gola u 99 utakmica.