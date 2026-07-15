Brazilac zakasnio na trening Hajduka uoči važne utakmice. Evo kako će ga klub kazniti...

Brazilski nogometaši majstori su s loptom i to im nitko ne može osporiti, no činjenica je i da su ponekad preležerni, znaju se previše opustiti i ogriješiti o disciplinu. Povijest je puna takvih slučajeva, od najvećih poput Ronalda, Ronaldinha, Neymara, a jedan primjer je i u Hajduku.

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Dalisson de Almeida (26) ovog ljeta došao je na Poljud iz Cordobe kao 13. brazilski nogometaš u povijesti splitskog kluba. Trener Gonzalo Garcia nahvalio ga je na pripremama u Sloveniji, kazao je kako ima "ono nešto" i da loptu udara drukčije od drugih, a da je to istina, pokazala je i prva utakmica 1. pretkola Europske lige protiv Žiline (2-0) u kojoj je Dalisson odigrao briljantno, Slovake "maltretirao" driblinzima i u konačnici zabio za 2-0.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Takvom predstavom zabetonirao je mjesto u prvih 11 na početku sezone, no zbog jedne greške zamalo je ostao bez njega. Kako doznajemo, Brazilac je ovaj tjedan zakasnio na trening Hajduka pa se pojavila informacija kako bi u uzvratu protiv Žiline u četvrtak (20.30) mogao krenuti s klupe, no najvjerojatnije će proći samo s novčanom kaznom te bi se po svemu trebao naći u postavi i zaigrati od prve minute.