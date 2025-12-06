Brazilski izbornik progovorio o ishodu ždrijeba i superzvijezdi: Ako je bolji od drugih, igrat će

- Maroko je bio vrlo dobar na prošlom Svjetskom prvenstvu, 2022. u Katru, gdje su stigli do polufinala, dok je Brazil ispao u četvrtfinalu, Škotska ima vrlo jaku momčad, bit će jako teško", rekao je izbornik Carlo Ancelotti peterostrukih svjetskih prvaka za brazilski kanal Sportv.

Brazil će prvu utakmicu odigrati 13. lipnja 2026. protiv Maroka, a onda mu slijede susreti s Haitijem 19. lipnja i Škotskom 24.lipnja.

- Cilj je završiti prvi u skupini. Iznad svega, moramo se dobro pripremiti za prvu utakmicu, koja će biti vrlo važna. Moramo razmišljati o pobjedi u sve tri utakmice. Prvo protiv Maroka, najteže, a i protiv druga dva protivnika. Moramo imati samopouzdanja.

Foto: DAN MULLAN

Brazil će u ožujku u Sjedinjenim Državama odigrati dvije prijateljske utakmice. jednu s Francuskom i drugu s Hrvatskom.

Carlo Ancelotti također je upitan o Neymarovom potencijalnom uključivanju u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Iako je ostao oprezan, 66-godišnji izbornik ipak je ostavio otvorena vrata za povratak napadača Santosa, koji nije igrao za reprezentaciju više od dvije godine.

Ancelotti je naglasio da će tek u svibnju odabrati svoju momčad, na temelju razine i forme svakog igrača, uključujući i 33-godišnju zvijezdu.

- Neymar zaslužuje biti na Svjetskom prvenstvu ako je u dobroj formi i bolji od nekog drugog, i tek tada će igrat, kazao je Ancelotti, tvrdeći da 'nikome ništa ne duguje'.

Neymar, najbolji strijelac 'seleçãoa' svih vremena (79 golova), bivša zvijezda Barcelone i PSG-a, nije igrao za Brazil od teške ozljede koljena zadobivene 17. listopada 2023.

Foto: Thiago Bernardes

Brazil je prošao kroz teško razdoblje nakon Svjetskog prvenstva 2022. i do Ancelottijevog dolaska u svibnju izmijenio je tri različita izbornika. U južnoameričkim kvalifikacijama, Brazilci su u ožujku pretrpjeli težak poraz od 1-4 od Argentine. Brazil je već igrao s Marokom i Škotskom u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 1998. u Francuskoj, a Seleção je pobijedio s 3-0, odnosno 2-1.

A utakmica protiv Haitija imat će poseban značaj, budući da je Brazil predvodio Misiju Ujedinjenih naroda za stabilizaciju na Haitiju (MINUSTAH) od 2004. do 2017. U kolovozu 2004. Seleção je odigrao povijesnu prijateljsku utakmicu u glavnom gradu Haitija Port-au-Princeu, pobijedivši 6-0 sa zvijezdama poput Ronalda i Ronaldinha.