Brbić razmišlja o kandidaturi za novog predsjednika Hajduka

Novi predsjednik mora dijeliti Hajdukovu emociju, živjeti i navijati za Hajduk, mora biti stručan, držati kontinuitet i shvatiti da Hajduk nije klub koji će svako malo mijenjati trenere, jer prvi trener i voditelj Akademije imaju naše povjerenje. Ne želimo nove potrese i rezove nego nastavak orijentacije na naše mlađe igrače.

Tako je predsjednik Hajdukova nadzornog odbora Benjamin Perasović postavio okvire za izbor novog prvog operativca kluba, koji će uskoro naslijediti Jasmina Huljaja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Iako je natječaj formalno raspisan jučer, jasno je da su nadzornici, koje je Huljaj sa željom o odlasku upoznao početkom siječnja, još od tada u procesu izbora novog predsjednika, a sad je jasno i kakve karakteristike on mora imati. Ako je suditi po gabaritima natječaja te dostupnim kandidatima u kratkom roku, jasno je da je izbor vrlo sužen, a jedan od najozbiljnijih kandidata bivši je predsjednik Marin Brbić.

On vrlo dobro poznaje procese, njegove emocije prema Hajduku nisu upitne, kao ni stručnost. Bio je predsjednik u teškom razdoblju i sigurno bi se snašao i u puno komfornijoj situaciji. Uz navedene prednosti, Brbić je danas u privatnom biznisu i lako bi se oslobodio obveza, a ima i dodatni, osobni motiv, želju da završi započeti posao. Naime, bivši NO smijenio ga je zbog “nedostatka vizije” i “želje za iskorakom”, s čim se on nikad nije pomirio.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uostalom, javio se i na zadnji natječaj za NO u studenom prošle godine, važio je za jednog od favorita, no ispriječio mu se banalan razlog. Svjesno je prije šest godina napravio prekršaj vezan uz zaštitarsku službu samo kako bi Hajduk mogao odigrati utakmicu. Te zapreke više nema i Brbić opet može biti predsjednik Hajduka.