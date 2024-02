Brehme je na SP-ima penale pucao objema nogama! Bjelica: Doveo me, trpio i vjerovao mi...

Na San Siru se igrala 85. minuta osmine finala Svjetskog prvenstva, koja je po mnogima bila finale prije finala. Zapadna, službeno SR Njemačka, protiv Nizozemske. Pregršt asova na terenu i još rivali iz Intera i Milana na svom stadionu: interovci Matthäus, Klinsmann i Brehme na jednoj strani, milanovci Van Basten, Gullit i Rijkaard na drugoj.

A onda je u 85. minuti Andreas Brehme zabio možda i gol prvenstva! S ruba šesnaesterca, iskosa, desnom nogom u suprotni kut. Za 2-0. Nizozemci su iz penala smanjili, ali kao europski prvaci otišli su kući.

Brehme na SP-u 1990. zabio u polufinalu i finalu

A taj gol bio je samo uvod u ono što je Brehme napravio do kraja tog SP-a 1990. godine u Italiji. U polufinalu je gromovitom ljevicom zabio Engleskoj, a potom u raspucavanju pogodio prvi jedanaesterac. Desnom nogom u donji lijevi kut, savršeno precizno. I u finalu opet. Iako je Matthäus bio nominalno prvi izvođač penala u reprezentaciji, Brehme je namjestio loptu i desnicom pogodio donji lijevi kut. Savršeno precizno, za pobjedu 1-0 i naslov svjetskih prvaka.

Foto: Wolfgang Eilmes/DPA

Andreas Brehme preminuo je noćas u Münchenu u 64. godini od zastoja srca, a nogometni fanovi diljem svijeta pamte ga najviše po tom SP-u. Na kojem je kao lijevi bek u formaciji 3-5-2 zabio tri gola. Kao lijevi bek sjajne lijeve noge sva je tri zabio desnom. Četiri godine ranije, na SP-u u Meksiku, u četvrtfinalu je SR Njemačka na jedanaesterce izbacila domaćina, a jedan od strijelaca s bijele točke bio je Brehme. Lijevom nogom.

Smrt Beckenbauera ga je pogodila

- Iskreno, ne znam koja mi je bolja noga. Netko me nakon tog jedanaesterca Meksiku 1986. pitao kako to da sam pucao lijevom nogom, jer penale sam obično izvodio desnom, i ne samo da nisam znao zašto nego nisam ni primjetio da sam promijenio nogu! Meni je bilo potpuno svejedno kojom nogom pucam - otkrio je prije nekoliko godina u intervjuu za FourFourTwo.

Foto: Reuters Photographer/REUTERS

Tvrdio je da se penali ne mogu utrenirati, da se oko toga svađao s tadašnjim izbornikom Franzom Beckenbauerom, čija ga je smrt prošle godine jako pogodila.

Bjelica: To je stvarno hrabrost

- Ne možeš na treningu uvježbati kako je pucati penal pred 60.000 gledatelja u finalu. To je samo stvar ublažavanja pritiska, uvjeravanja samoga sebe da je to samo jedna akcija na utakmici. Mi zapravo nismo imali prvog izvođača jer i Völler i Matthäus i ja pucali smo ih dobro te smo se dogovarali na terenu tko se najbolje osjeća u tom trenutku. Lothar se baš nije gurao da puca taj u finalu, a ja nisam imao ništa protiv pa sam se ponudio. I uopće nisam bio nervozan - dodao je.

Igrao je do 38. godine i karijeru je završio u Kaiserslauternu, gdje ju je i započeo.

Foto: POOL/REUTERS

- Pucao je odlučujući penal u finalu SP-a, po tome ga najviše pamtim i kao igrača, po tome ga svi pamte. Slabijom nogom? On je pucao s obje noge jednako, najvažnije za cijelu Njemačku bilo je da zabije. I uspio je. Hrabrost? E, to je stvarno hrabrost, pucati slabijom nogom u zadnjim minutama finala SP-a. Ali, kažem, s obje je pucao sjajno - kaže nam Nenad Bjelica (52), koji je poznavao Brehmea.

Nešto sam i od njega naučio

- On me doveo u Kaiserslautern. U prvoj sezoni imao je veliko povjerenje u mene, igrao sam sve utakmice iako sam imao ozlijeđen zglob, trpio me, bio je jako korektan. Zahvalan sam mu što me s 30 godina doveo.

Foto: Andreas Gora/DPA

Bjelica ga pamti i kao igrača i kao trenera.

- Tim penalom postali su svjetski prvaci, po tome ga pamte u Njemačkoj, a bio je lijevi bek koji je igrao s desnom nogom, vrlo neobičan i vrlo kvalitetan. A ja sam tada generalno već razmišljao da budem trener tako da sam od svakog trenera uzeo nešto, pa je sigurno u mojoj bilježnici i nešto njegovog, što sam od njega naučio - zaključio je Bjelica.