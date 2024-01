Brekalo je i službeno u Hajduku! Evo koliko će ga 'bili' platiti...

Josip Brekalo od danas je i službeno igrač Hajduka. Vijest je objavio Hajduk putem svojih klupskih kanala, odmah nakon obavljenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora. Kao što smo i najavljivali prethodnih dana, riječ je o posudbi do kraja sezone, nakon čega će se Josip vratiti u redove Fiorentine.

Hajduk će Fiorentini platiti 100.000 eura uz mogućih 100.000 eura bonusa ako osvoji naslov prvaka. Pristao je na upola manju plaću nego što bi imao u Dinamu, oko 50.000 eura mjesečno.

Pokretanje videa ... Koregorafija Torcide "O Isuse na nebesu..." | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk ga je predstavio prigodnim videom uz talijanski hit "Felicita" (sreća) i trima slikama sreće.

"Nije protekao dan da te nisam volio, nije protekla noć da te nisam sanjao. Ispunila si moje misli i moje srce, ne prođe trenutak da ne poželim bar na tren poslušati kako se smiješ. Za mene si najposebnija, najsjajnija i najljepša i želim da me nikad ne zaboraviš! Volim te, vidimo se poslije", stoji u ljubavnom pismu uz ružu.

Brekalo nakon toga otvara kutiju s bijelim dresom i pozira uz osmijeh. Nosit će broj 70.

Službeni Hajduk nije se odlučio organizirati press konferenciju te tako javnosti predstaviti svog novog igrača, kao što je to napravio prije nekoliko dana kada je predstavljen Ivan Perišić. Razlog nije poznat. Jesu li odlučili poštedjeti Brekala pitanja o porazu protiv Rijeke ili ga zaštititi od mogućih pitanja o neumjesnim porukama koje su osvanule u blizini njegovog stana u Zagrebu teško je znati. Pressice dakle nije bilo, Brekalova izjava odaslana je putem klupskih kanala komunikacije.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bilo kako bilo, Brekalo je uoči jadranskog derbija izašao na centar Poljuda, gdje su ga oduševljeni navijači dočekali pljeskom i ovacijama. Niku Kranjčara je prije 20 godina dočekalo i pozdravilo preko 5.000 navijača kada se pojavio na balkonu svečanog salona Poljuda, Brekalo je definitivno imao puno ljepšu i zvučniju kulisu od preko 30.000 navijača, kulisu koju će vjerojatno pamtiti cijeloga života. Neće je pokvariti ni poraz protiv Rijeke koji je odgledao s tribina Poljuda.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Brekalo će biti u konkurenciji za sljedeći susret Hajduka a zadužio je opremu s brojem 70. Josip je rođen 23. lipnja 1998. godine u Zagrebu, prošao je sve uzraste nogometne akademije GNK Dinamo za koji je upisao i prve seniorske nastupe prije nego što je kao jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa prešao u redove njemačkog Wolfsburga. Član njemačkog prvoligaša bio je od 2016. do 2023. godine, s tim da je od siječnja 2017. do lipnja 2018. proveo na posudbi u Stuttgartu s kojim je izborio promociju u 1. Bundesligu. Također, od 2021. do prelaska u Fiorentinu, uspješno je nastupao za Torino, gdje je također bio na posudbi iz Wolfsburga.

Hajduk je u njemu dobio pojačanje koje stiže u najboljim godinama, s ogromnim iskustvom igranja preko 120 utakmica u njemačkoj Bundesligi, 49 utakmica u talijanskoj Serie A te u europskim natjecanjima. Ukupno je Brekalo u dosadašnjoj karijeri odigrao 246 službenih utakmica za klubove čije je dresove nosio te je pri tom postigao 37 pogodaka uz 24 asistencije. Bio je redovan član svih mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije, a za A reprezentaciju Hrvatske upisao je respektabilnih 35 nastupa te postigao 4 pogotka.

Foto: HNK Hajduk

- Josip je 2016. godine kao jedan od najvećih hrvatskih talenata prešao u Wolfsburg u transferu vrijednom 10 milijuna eura. Sedam i pol godina kasnije vraća se s ogromnim iskustvom igranja u Bundesligi, Serie A i hrvatskoj reprezentaciji. Brojke govore o kakvoj se nogometnoj kvaliteti uistinu radi, posebno ako uzmemo u obzir da je on igrač koji je tek napunio 25 godina. Nismo ni trenutka dvojili nakon što se ukazala mogućnost njegovog dovođenja. Josip je prepoznao ambiciju i energiju našeg kluba koja se podudara s njegovim osobnim ambicijama i željama. Nesumnjivo će biti pojačanje našim šampionskim aspiracijama. Izuzetno je motiviran i željan novog dokazivanja. Dolazi u Hajduk kako bi nam pomogao u borbi za naslov prvaka te SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, ali i kako bi svoju igru digao na viši nivo i osigurao mjesto u momčadi hrvatske reprezentacije za nadolazeće Europsko prvenstvo - naglasio je sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Dogovor s Hajdukom se dogodio jako brzo. Ja sam sretan, počašćen i ponosan što sam došao u ovako velik klub i što imam priliku boriti se za naslov te se pokazati u Hrvatskoj u najboljem svjetlu. Ja sam iz Hrvatske otišao vrlo mlad, uvijek sam imao motiv nekada se vratiti u domovinu i pokazati se našim navijačima. Sada je idealno vrijeme za to, kako bi se pokušao izboriti za svoju poziciju u reprezentaciji i odlazak na Europsko prvenstvo. Moja obitelj mi je u svemu ovome velika podrška, svi stoje iza mene, ja sam jako sretan i imam sve riječi hvale za ljude u Hajduku kako su me prihvatili i reagirali na ovu situaciju. Na meni je da se odužim i pokažem na terenu što mogu. Posebno me se dojmio jučerašnji doček na Poljudu. Za jednog dečka iz Zagreba je to malo neobično, ali uvijek sam imao veliki respekt prema ovom klubu. Velika je čast imati priliku s Ivanom Perišićem, jednom legendom hrvatskog nogometa, izaći na Poljud - ovako je Josip sažeo svoje prve dojmove nakon potpisa za Hajduk.