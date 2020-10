Niksi lijepo zakucao za vodstvo, 'načeti' Krama riješio utakmicu

Odlično je zabio Nikola Vlašić preciznim udarcem u donji lijevi kut na dodavanje Josipa Brekala, ali vratili su se Šveđani u 'rukometnom stilu' preko Berga, da bi Andrej Kramarić opet vratio prednost Hrvatskoj

<p><strong>Ivan Perišić </strong>prošao je po lijevoj strani i odlično uposlio <strong>Josipa Brekala </strong>koji se u malonogometnom stilu nesebično riješio lopte. Na nju je natrčao <strong>Nikola Vlašić </strong>i to je bilo to - <strong>Hrvatska</strong> je povela protiv <strong>Švedske </strong>na Maksimiru (1-0)! Odlično je pogodio veznjak ruskog <strong>CSKA </strong>iz Moskve te nastavio s odličnim igrama.</p><p>Oko 2000 gledatelja na Maksimiru hrabro bodre 'vatrene' po žestokoj kiši koja pada, i prema najavama, neće stati do kraja utakmice. Ali veseli dobra igra naše reprezentacije koju su okrunili golom i vodstvom na poluvremenu. Čuje se i pjesma s tribina, a dobri su potezi ispraćeni pljeskom pa je i igračima zasigurno veći gušt biti na terenu u lošim uvjetima. </p><p>Neki su se na poluvremenu odlučili uputiti kućama jer kiša neumorno pada i ne vrijedi riskirati zdravlje. Pred Hrvatskom je reprezentacijom još jedno poluvrijeme u kojem idu po osiguranje prve pobjede u ovosezonskom izdanju Lige nacija. Podsjetimo, Hrvatska je u prve dvije utakmice izgubila od <strong>Francuske </strong>i <strong>Portugala</strong>, baš kao i <strong>Švedska</strong>, pa je ovo veoma bitna utakmica za ostanak u elitnom rangu <strong>Lige</strong> <strong>nacija</strong>. </p><p>No, slavlje Hrvatske potrajalo u drugom poluvremenu jer su 'vatreni' malo stali, a <strong>Berg </strong>je zabio u 66. minuti! Napravili su rukometno prebrojavanje Šveđani, a zadnji je u tim dodavanjima bio upravo Markus koji je zabio za 1-1. No, vratili su se 'vatreni' nakon što je <strong>Duje</strong> <strong>Ćaleta</strong>-<strong>Car </strong>poslao odličnu dugu loptu za Perišića, a Ivan je još bolje uposlio <strong>Andreja Kramarića</strong> koji igra na vlastiti zahtjev i - zabija!</p><p> </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/video-golovi-s-utakmice-hrvatska-svedska---623681.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Utakmica je završila, a Hrvatska je na kraju slavila sa 2-1 i uzela vrijedna tri boda u borbi za ostanak u elitnom rangu Lige nacija.</p>