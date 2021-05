Josip Brekalo (22) došao je na pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči Eura u odličnoj golgeterskoj formi. Zabio je hat-trick u pretposljednjem kolu Union Berlinu, a od zadnjeg okupljanja zabio je i Kölnu te dvaput asistirao protiv Stuttgarta. Iako je u reprezentaciji dvije i pol godine, ovo mu je prvo veliko natjecanje.

- Odlično je, samo čekamo Matea. Uvjeti su odlični, čekamo Euro u dobroj formi, nadamo se da neće biti problema s ozljedama. Nadamo se da će ovi igrači biti na raspolaganju i to je to - kazao je Josip i nastavio o gorućoj problemi, ozljedi Dejana Lovrena:

- Dejan je jako bitan igrač, znamo njegovo iskustvo i da je, uz Modrića i Perišića, jako bitan za nas sve. Ne bismo bili u dobroj poziciji kad ne bi bio s nama, ali Hrvatska ima kvalitetu da na sve te probleme odgovori - kaže.

Baš je Lovren zakuhao situaciju krajem prošle godine rekavši da mladi igrači u reprezentaciji ne poštuju dovoljno starije i da dižu nos kad nisu u momčadi. A izbornik Zlatko Dalić ponavljao je kako nismo tim. Kako on gleda na to?

- Mislim da se u cijeloj priči nije dobro analiziralo što je bio naš problem, mislim da to nije slučaj. Svi se mladi igrači maksimalno motiviraju, ispunjavaju sve postavke na treningu. Ne bih to tako gledao - kaže Brekalo i dodaje:

- Svi znamo da je Hrvatska znala zakuhati kad ne treba i da znamo imati periode kad ne igramo najbolje, a proraditi kad je potrebno. To je bila jedna faza, mislim da ćemo se za Euro posložiti maksimalno i pokazati se u najboljem svjetlu. Je li to bila galvanizacija, kako kaže Ćiro? Ha, moguće...

Englezi, Česi i Škoti na Otoku?

- Na Euru su 24 momčadi i četiri od šest ide dalje. Velika je šansa da prođemo i imamo kvalitetu proći. Bitna je prva utakmica, dosta toga ovisit će o njoj, ali s obzirom na to da tri momčadi mogu ići dalje, imamo velike šanse i možemo očekivati prolaz.

Kako je bilo tijekom finala Lige prvaka u hotelu Lone u Rovinju, je li bilo ikoga tko je navijao za City?

- To ću ostaviti za nas, haha. Kladionica? Prognozirao sam da će Chelsea dobiti 1-0 i pogodio sam. Drago nam je da je Mateo nastupio, priželjkivali smo da će igrati od prve, ali ušao je i dobro reagirao nakon što nije dobio šansu u tri finala. Velika je to stvar za hrvatski nogomet, imamo pobjednika Lige prvaka.

A i on će najesen, ako ostane u Wolfsburgu, igrati Ligu prvaka.

- Uspješna je sezona za klub, osigurati Ligu prvaka velika je stvar. Uvijek želiš bolje, ali zadovoljan sam. Pogotovo jer sam došao do najbolje forme pred kraj, odličan tajming pred Euro. Super se osjećam i to je za mene najvažnije - kaže.

Prijatelj je s "pobunjenikom" Bornom Sosom koji je zbog pokušaja promjene državljanstva izgubio mjesto na širem popisu za ovaj Euro.

- Svatko ima svoje odluke, svoj život. Ja sam mu sugerirao da dobro razmisli, bilo bi mi žao ako ne bi igrao za Hrvatsku i to je to što mogu reći oko toga - kaže Josip.

Kako gleda na šanse U-21 reprezentacije u četvrtfinalu Eura protiv Španjolske? I on je dio te generacije, igrao je na startu kvalifikacija.

- Siguran sam da Hrvatska ima šanse. Španjolci su dobri, favoriti za naslov, ali imamo kvalitetu s mladim igračima da možda iznenadi, ima talenta u našoj momčadi i sve je moguće. Gvardiol, Bradarić i Ivanušec? Siguran sam da mogu pomoći A reprezentaciji, i drugi igrači pretendiraju da budu s nama.

U Njemačkoj je pet godina, a nedavno se spominjao i interes Liverpoola...

- Želim se fokusirati na ovaj Euro. Klub je napravio veliki uspjeh i ne mogu ništa reći, sve je moguće.

Donedavni mladi reprezentativci, on, Nikola Vlašić i Duje Ćaleta-Car postali su praktički nositelji A repreznetacije.

- Nije to iznenađenje. Pogledajte druge reprezentacije u Europi, to je pozitivan trend. Hrvatska se ne mora bojati za svoju mogućnost, vidi se da ima puno talenta koji će naslijediti senatore koji su ostvarili najveći rezultat. To je pozitivno, nisam iznenađen. Hrvatska ima veliku bazu talenta i treba im se dati šansa.

Je li spreman uskočiti u prvu momčad za Engleze?

- To je najispravniji stav. Moraš biti spreman, ja se tako osjećam.

Kako mu se čini situacija oko vjerojatne promjene kampa nekoliko dana pred Euro?

- Svi smo profesionalci, pogotovo u zadnjih godinu i pol dana naučili smo da je svaki drugi dan druga odluka. Ne opterećuje nas to previše. U zadnjih godinu i pol bila je situacija stvarno čudna, posebna i prilagodiš se na to. Očekuješ da će biti drugačije. Sigurno to nije najklasičniji Euro, stadioni i trgovi puni. Naravno da mi je žao zbog toga, sanjao sam da bude drugačije, ali to je Euro. Cijela nacija će biti uz nas.

Tko bi od mladih igrača mogao obilježiti Euro?

- Suludo je reći i da je netko mlad, a na top je razini. Mbappe je mlad, mnogi igrači su tu. Englezi, naravno, Mount je odigrao fantastično, Havertz je bio igrač utakmice po meni. Ima fantastičnih mladih igrača i veseli me da će biti dobro kad odu Messi, Modrić i ostali.

Dalić ima problem s manjkom desnih krila. I njemu je prirodnije da igra lijevo, ali zna i na drugoj strani.

- Igrač sam koji igra obje pozicije vrlo često, nije mi strano igrati jedno i drugo. Češće igram lijevu stranu zbog ulaska na bolju, desnu nogu. Ali dobro se osjećam i na desnoj strani. Spreman sam igrati što izbornik bude očekivao od mene. Sve je to slatka briga kad izbornik ima više dobrih igrača, to bi nam svima trebalo biti na čast i ponos da je konkurencija jaka - rekao je

A koliko bi Vedran Ćorluka eventualnim povlačenjem iz kratke mirovine mogao pomoći na stoperskoj poziciji?

- Ne znam ima li pravo igrati ili ne. Vjerojatno je to najjeftinija opcija, haha. Šalu na stranu, drago mi je da imamo iskusnog igrača u momčadi koji će nam pomoći savjetima i biti tu za nas. Kao što znate, bitna je tu atmosfera i ljudi koji čine zajedništvo i mislim da je Čarli prava osoba za to - zaključio je Brekalo.