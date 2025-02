Brighton deklasirao Chelsea, dva gola zabio mladi Gambijac

Nogometaši Brightona svladali su u petak Chelsea s uvjerljivih 3-0 (2-0) na svom Amex stadionu u prvoj utakmici 25. kola engleske Premier lige.

Vodeći pogodak za Brighton postigao je Kaoru Mitoma u 27. minuti. Sjajno je primio dugu loptu golmana Barta Verbruggena, oslobodio se Trevoha Chalobaha i pogodio donji lijevi kut gola Filipa Jorgensena. Londonski "plavci" i nakon primljenog gola dominirali su utakmicom, no nisu uspjeli stvoriti pravu priliku za izjednačenje. Do kraja poluvremena doživjeli su još jedan šok kada je u 38. minuti za 2-0 pogodio Yankuba Minteh.

Mitoma je ponovno probio bok i ubacio, Chalobah je nespretno pucao prema vlastitom golu, Jorgensen je to obranio nogom, ali je lopta stigla do Dannyja Welbecka, koji ju je proslijedio do Minteha, a on je zabio nakon varke tijelom.

Chelsea je pokušao uzvratiti i čak je postigao gol, no on je poništen jer je Enzo Fernández prilikom udarca glavom gurnuo protivničkog braniča. Konačnih 3-0 postavio je Minteh svojim drugim golom. Levi Colwill izgubio je loptu u opasnoj zoni, Minteh je odigrao dupli pas sa suigračem, a zatim sjajnom varkom slomio Marca Cucurellu i pogodio. Bila je ovo druga pobjeda Brightona za redom protiv Chelsea jer su ih tijekom prošlog vikenda izbacili iz FA Kupa (2-1).

Brighton je ovom pobjedom prekinuo niz od dva poraza i s 37 bodova privremeno zasjeo na osmo mjesto. Chelsea je doživio šesti prvenstveni poraz i s 43 boda drži četvrtu poziciju. Vodeći Liverpool ima 57 bodova, sedam više od drugoplasiranog Arsenala. Treći je Nottingham Forest s 47 bodova.