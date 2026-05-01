Briljantni Martinović! Zabio je 8 komada u pobjedi Veszprema

Čudesnu utakmicu odigrali su Veszprem i Füchse Berlin u prvom susretu četvrtfinala rukometne Lige prvaka. Mađarska momčad pobijedila je 35-34, a prvo ime bio je kapetan hrvatske reprezentacije, Ivan Martinović, koji je zabio osam golova, od kojih su dva na kraju donijela potvrdu Veszpremove pobjede. Tako će Mađari s minimalnom prednosti ići na uzvrat u Berlin.

Žustro su krenule "lisice" iz Berlina u utakmicu. Već su u šestoj minuti povele 6-3, Veszprem se vratio u egal, ali cijelo prvo poluvrijeme prošlo je u vodstvu Füchsea. Ponovo su se gosti odvojili u 23. minuti i poveli 17-13, ali je domaća momčad uspjela smanjiti na tri gola zaostatka do poluvremena. Već u prvom dijelu Mathias Gidsel pokazao je zašto je najbolji igrač svijeta te je nemilosrdno rešetao po golu Mađara.

U nastavak je opet Füchse ušao bolje te je nakon 10 minuta drugog dijela imao pet razlike (25-20), ali onda se bude domaće snage. Hugo Descat, koji je također zabio osam komada kao i Martinović, počeo je probijati obranu gostiju i razlika se topila. U 50. minute je Martinović golom odnio izjednačenje (28-28) i tu je krenula drama. Trese Gidsel, odgovara mu Martinović i pet minuta prije kraja Danac golom vraća goste u prednost (33-32). Descat iz penala donosi izjednačenje, a onda nova dva gola hrvatskog kapetana za dva razlike minutu prije kraja. Prekrasan je bio zadnji gol u kojem je Martinović završio "cepelin". Gosti su zabili penal i završilo je 35-34.

Gidsel je bio fenomenalan. Zabio je 13 golova te je samo četiri puta promašio. Bio je besprijekoran na prolazu, a završio je i tri kontre. Od suigrača ga je pratio Andersson koji je zabio osam. Veszprem su nosili Martinović i Descat. Martinović je 12 puta pucao, osam zabio, a ubojit je bio na prolazima te ga obrana gostiju nije mogla zaustaviti. Luka Cindrić zabio je gol i tri puta asistirao.

Isti dan četvrtfinale su igrali Nantes i Barcelona u Francuskoj te su Katalonci pobijedili 32-30. Aleix Gomez je predvodio Barcu s devet golova. Uzvrati se igraju za tjedan dana.