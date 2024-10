Britanci se poklonili Modriću: 'Mali žilavi gad istrošenog lica'

Britanski ugledni list Guardian objavio je tekst posvećen kapetanu hrvatske reprezentacije i Real Madrida, Luki Modriću (39), povodom toga što je postao najstariji igrač u povijesti Real Madrida u utakmici protiv Celte Vigo. Luka je tako još jednom ispisao povijest "kraljeva", preskočivši legendarnog Ferenca Puškaša.

"Bio je 8. svibnja 1966. kada je Puškaš odigrao posljednju utakmicu. Imao je 39 godina i 36 dana. Nitko stariji nije zaigrao za Madrid sve do ove subote kada je, nakon šezdeset minuta igre protiv Celte Vigo, Carlo Ancelotti uveo Luku Modrića. Njegova misija bila je raditi ono što najbolje zna i preuzeti kontrolu. Williot Swedberg postigao je izjednačujući pogodak za 1-1, preskočio je reklamne panoe u zagrljaj igračima, Balaídos je divljao, a Celta je bila posvuda. Madrid je bio na konopcima. No tada se uključio Modrić. Stotinu i 53 sekunde kasnije, Madrid je ponovno vodio, a Vinícius Júnior trčao je prema kutu, pokazujući prema starcu, govoreći: Kakvo dodavanje, kakvo dodavanje!", piše Guardian.

Nakon utakmice, Modriću su dodijelili poseban dres s brojem 250 na leđima, što predstavlja sve pobjede koje je Luka ostvario s Realom u La ligi. Nakon još jedne maestralne predstave, Marca ga je nazvala "vječnim rješenjem", a Guardian je dodao:

"Postoji razlog zašto je Luka Modrić još uvijek tu, i to nije nostalgija, a ni činjenica da je, kao igrač koji nije bio zajamčeni starter kad je stigao prije 12 godina, postao najbolji vezni igrač koji je ikada igrao za najveći klub na svijetu. Nije to ni 547 odigranih utakmica ni 27 osvojenih trofeja, iako je to više nego što je itko postigao. Nije riječ ni o posljednjoj noći na Vicente Calderónu u Europi, kada je mirno vodio Real kroz biblijsku oluju, pokazavši nadmoć i nadnaravni mir, niti o dostavljanju La Décime, kao ni o onom sjajnom dodavanju Rodrygu protiv Manchester Cityja ili onom protiv PSG-a, koje je toliko precizno da ga ne možete ni vidjeti ako pauzirate video u točnom trenutku".

Engleski list na neobičan je način odao priznanje Luki, nazvavši ga "žilavim gadom".

"Modrić je čvrsti mali gad s listovima poput topovskih kugli, lica oštrog i istrošenog, bez grama masti na sebi, a njegov stav i umjetnost jasno su vidljivi. Ancelotti zna da Modrić nije tip koji s lakoćom prihvaća sjediti na klupi, a još manje dopušta drugima da mu kažu kada je vrijeme da ode, i s tim se nije uvijek bilo lako nositi", zaključuju.