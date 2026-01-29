Brojke kažu 'ne', ali Hrvatska kaže - polufinale! Pogledajte statistike igrača, nisu blizu vrha

Hrvatska je došla do polufinala Europskog prvenstva. Tamo ju čeka snažna Njemačka te prilika da ponovo dođe do finala velikog natjecanja. Naši rukometaši su umorni, EHF ih je smjestio "Bogu iza nogu", a ne u Herning i sve će to imati utjecaja, ali hrvatski inat se nikad ne smije otpisati. Ipak, kada bi čovjek gledao isključivo statistiku, s razlogom bi se zapitao kako je Hrvatska u polufinalu.

Zašto? Ovako stoje stvari. Hrvatski rukometaši nisu ni blizu vrhu u statističkim podacima na ovom Europskom prvenstvu. Najbolji hrvatski strijelac je Ivan Martinović, koji je do sada zabio 30 golova čime je tek 20. na listi najboljih strijelaca na Euru. Drugi strijelac Hrvatske je Zvonimir Srna sa 28 golova što ga je uvrstilo na 28. mjesto ukupne liste, dok je treći najbolji Hrvat u Mario Šoštarić sa 25 golova i na 41. mjestu.

Kada se tako pogleda, jasno je da Hrvati nisu ni blizu vrhu jer su Francisco Costa i Mathias Gidsel zabili 54 gola i dijele prvo mjesto. Pytlick ima 51, Pedersen 49, a Slovenac Makuc 48 golova. Slična stvar je i sa asistencijama.

Što se toga tiče, najbolji hrvatski asistent je opet Ivan Martinović koji je skupio 19 asistencija i time je na 25. mjestu ukupne liste. Dakle, opet jako daleko od vrha. Tin Lučin drugi je najbolji asistent Hrvatske i to mu je osiguralo 33. mjesto. Najviše asistencija na Euru Islanđanin Gisli Kristjansson koji je stao na brojci 48, a iza njega je Gidsel sa 42 dodavanja za gol.

Ni tu nije kraj. Ako pogledamo golmane, ni oni nisu pri vrhu. Dominik Kuzmanović skupio je, do polufinala, 47 obrana i time je deveti na listi golmana s najviše obrana na ovom Euru do sada. Također, zadnji je po postotku obranjenih sedmeraca. Golman s najviše obrana je Danac Emil Nielsen koji je skupio 69 obrana.

Naravno, statistika ne pokazuje ono što se događa na terenu i nikad ne otkriva sve, a upravo je ključ u - zajedništvu i obrani. Računajući samo drugi krug, u kojem je Hrvatska ostvarila četiri pobjede, ističe se koliko je Hrvatska zapravo "ubojita". Hrvatska je zabila 66 golova s devet metara, što je najviše u drugom krugu. Iza nas su Švedska, Švicarska i Mađarska.

Nadalje, Hrvatska je dopustila 300 udaraca prema svom golu, što je jedan pokušaj manje od Islanda koji ima najmanji broj u ovoj kategoriji. Također, Hrvatska ne prima puno golova. U drugom krugu primili smo 194 gola, a samo je Danska primila manje. Dakle, statistika je varljiva i ne otkriva pravu sliku, a Hrvatska je zasluženo u polufinalu Europskog prvenstva i jako grabi prema novoj medalji.