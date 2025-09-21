Bronca je izmakla za dlaku: Naši basketaši četvrti na svijetu...

Litva, Njemačka, Srbija, Latvija, košarkaške velesile, dominiraju u 'basketu', košarkaškoj inačici 3x3, sportu koji je doživio ekspanziju na svjetskoj razini u zadnjih nekoliko godina pa i postao dio programa Olimpijskih igara, a svoje mjesto među elitom pronašla je i hrvatska reprezentacija koja je napravila veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu do 23 godine u kineskom Xionganu!

Naši 'basketaši', Jakov Jacović, Marko Malekinušić, Roko Spaseski Baburek i Patrik Ćavar, pod vodstvom izbornika Ivana Svobode, dogurali su do četvrtog mjesta, što je jedan od najvećih uspjeha u povijesti ovog sporta za našu reprezentaciju.

Foto: Fiba

Nažalost, bronca im je izmaknula za dlaku, izgubili su od Češke 17-15 nakon produžetka. Vodili su gotovo cijeli meč i imali sve u svojim rukama. Vodili su 15-14 i imali posjed 11 sekundi do kraja, no Spaseski Baburek je izgubio loptu i ona je pripala Česima, koji su zabili za 15-15 i produžetak.

U njemu su prvo Česi promašili, pa dva puta Hrvatska da bi na kraju pobjednički koš vrijedan dva poena i bronce zabio Josef Gale i tako Hrvatskoj ‘oteo’ medalju. Naravno da će ostati žal jer su bili tako blizu, ali s obzirom na to da nas u ovom sportu do sada nije bilo ni na mapi, ovo je fenomenalan rezultat koji će biti poticaj za budućnost. Potencijal je ogroman.

Foto: Fiba

Srbija je jedna od najuspješnijih zemalja u ovome sportu, a naši reprezentativci su učili na njihovoj akademiji u Novom Sadu.

- Tri tjedna smo upijali od njih na treninzima. Da nije bilo toga, ne bismo mi bili ovako dobri - rekao nam je Roko Spaseski Baburek.

Bila su to četiri dana kao iz bajke za naše 'basketaše'. Protutnjali su svojom skupinom bez poraza i postali najveća priča natjecanja na koje su došli kao 16. nositelji od ukupno 20 momčadi. Prvo su pobijedili aktualne svjetske prvake Nijemce, svjetske prvake iz 2022. godine Poljake, Irance, pa uvijek opasne Litavce za plasman u četvrtfinale i boj za medalje.

Danas su odigrali čak tri meča. Prvo su u dramatičnoj završnici, nakon produžetka, izbacili Italiju 20-18 i izborili polufinalni sraz protiv Srbije. Ponestalo je snage protiv susjeda, koji su to iskoristili i slavili 17-10 te nas poslali u borbu za broncu. Tamo smo, nažalost, ostali kratki za jednu loptu.