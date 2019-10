Messi ipak igra, Raketa je na klupi, Broz predvodi Interovce

STATISTIKA

Inter i Barcelona su u povijesti igrali ukupno osam puta, a Barcelona je puno uspješnija. Pobjeđivali su tri puta, jednom je bio remi, a jednom je Inter pobijedio. Ove dvije momčadi su u grupnoj fazi LP bile i 2009. godine kada je Barcelona u prvoj utakmici pobijedila 2-0 golovima Piquea i Pedra, dok je u drugoj utakmici bilo 0-0.

No mnogima na pamet sigurno najviše pada polufinale Lige prvaka 2010. godine što je jedan od najbolnijih poraza kojeg je Pep Guardiola doživio u karijeri. Inter je u prvoj utakmici pobijedio 3-1 i to nakon što je Maxwell doveo Španjolce u vodstvo, a onda su sve okrenuli Maicon, Sneijder i Milito. U uzvratu na Camp Nou bilo je 1-0 za Barcu, no nedovoljno za nadoknađivanje poraza.

Interovci su tada slavili kao ludi, a svima je ostalo u pamćenju trčkaranje Josea Mourinha po travnjaku Camp Noua dok su prskalice zalijevale travu. Bila je to jedna od najslađih pobjeda Intera, a vidjet ćemo hoće li večeras tako trčkarati i Conte koji je stvorio kemiju u momčadi baš kao i Special One te 2010. godine kada je osvojio trostruku krunu.