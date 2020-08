Sud usvojio žalbu: Brozović je dobio nazad vozačku dozvolu

Osim vozačke dozvole tog 11. srpnja Brozović je ostao je i bez dijela plaće, klub mu je uzeo 100 tisuća eura, a to će ostati u klupskoj blagajni. No, vozačka je opet kod njega

<p>Žalba usvojena! Na radost <strong>Marcela Brozovića</strong> i njegovog odvjetnika <strong>Danila Buongiorna</strong> koji je uspio "pobiti" argumente tužilaštva i vratiti hrvatskom reprezentativcu vozačku dozvolu, piše talijanski <a href="https://www.corriere.it/sport/20_agosto_12/brozovic-patente-restituita-giudice-sospende-ritiro-f6184702-dc7a-11ea-9cbc-08f1a1a448d5.shtml" target="_blank"><strong>Corriere</strong></a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marcelo Brozović na odmoru</strong></p><p>Brozović je, podsjetimo, prije mjesec dana imao novi nenogometni eksces kada je automobilom Rolls Royce vrijednim 300.000 eura prošao kroz crveno svjetlo. Policija ga je zaustavila, a on je napuhao malo više od 0,5 promila.</p><p>Odvjetnik je tvrdio da je to tek neznatno više od dopuštenog, a obranu je uzeo i mogućnost neispravne tehnologije, što je sud uvažio i presudio u korist Brozovića i Buongiorna.</p><p>Osim vozačke dozvole tog 11. srpnja Brozović je ostao i bez dijela plaće, klub mu je uzeo 100 tisuća eura, a to će ostati u klupskoj blagajni.</p><p>Svemu unatoč Brozovićeva uloga u <strong>Interovoj </strong>momčadi nije bila ugrožena, u čemu je ulogu odigralo i "kajanje", odnosno javna najava da će odsad piti samo - vodu.</p><p>- Obećavam, samo voda - napisao je Brozović na Instagramu i nasmijao suigrače iz reprezentacije i kluba. </p><p>Objavu su komentirali <strong>Ivan Perišić, Dejan Lovren, Romelu Lukaku</strong>...</p><p>- Imaš novi nadimak #gaziranavoda - napisao je Perišić, a Lovren dodao:</p><p>- Znači, lagano taksi!</p><p>Možda i jest bio dosad, ali Rolls Royce opet će u pogon. Inače, Brozu to nije bilo prvi put da se "zaigrao" za volanom. Prije četiri godine je dvaput prošao kroz crveno na ulicama Velike Gorice, a tada je napuhao 0,87. Još veći problem je bio što nije imao vozačku koja mu je oduzeta dva mjeseca ranije...</p>