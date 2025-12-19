Brozović ostavlja puste arapske milijune i vraća se u Europu?

Nakon gotovo dvije i pol godine provedene u Saudijskoj Arabiji, čini se da je epizoda Marcela Brozovića u Al-Nassru blizu svoga kraja. Iako je u dresu kluba iz Rijada upisao 99 nastupa, postigavši osam golova i dodavši 20 asistencija, te postao najplaćeniji hrvatski sportaš u povijesti, zov Europe postaje sve glasniji. Legendarni hrvatski veznjak nalazi se na prekretnici karijere, pregovori oko novog ugovora su zapeli i izvjesno je kako bi se mogao vratiti na europski kontinent.

Novi ugovor na stolu, ali pod znatno drugačijim uvjetima

Prema informacijama koje je prvi objavio poznati talijanski transfer-insajder Nicolo Schira, Al-Nassr je hrvatskom reprezentativcu ponudio produženje suradnje, s obzirom na to da mu aktualni ugovor istječe u ljeto 2026. godine. Međutim, do dogovora nije došlo, a saudijski mediji sada otkrivaju i pozadinu priče. Čelnici kluba navodno su Brozoviću ponudili novi ugovor, ali uz osjetno smanjenu plaću, što 33-godišnji veznjak nije bio spreman prihvatiti.

Situacija se u međuvremenu dodatno zakomplicirala, a čini se da je strpljenje saudijskog kluba pri kraju. Navodno su u Al-Nassru spremni pustiti Brozovića već u siječanjskom prijelaznom roku, pa čak i raskinuti ugovor kako bi kao slobodan igrač mogao potražiti novu sredinu. Spominje se i mogućnost da mu isplate "bonus za odlazak", što bi bio jasan znak da više ne računaju ozbiljno na njegove usluge unatoč neospornoj kvaliteti koju je pokazao. Brozović, čini se, razmišlja o povratku u najjače nogometne lige, gdje je godinama bio jedan od najboljih veznjaka svijeta.

Odricanje od statusa najplaćenijeg Hrvata

Odluka o povratku u Europu za Brozovića bi značila i odricanje od nevjerojatnog ugovora koji mu jamči godišnju zaradu od oko 25 milijuna eura. Ta ga je plaća lansirala na vrh ljestvice najplaćenijih hrvatskih sportaša, daleko ispred svih ostalih. Za usporedbu, dvojac iz Manchester Cityja, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, zajedno zarađuju manje od njega, Gvardiolova plaća iznosi oko 11,7 milijuna eura, a Kovačićeva oko 8,8 milijuna.

Ako se Brozović odluči vratiti, morat će drastično smanjiti svoja financijska potraživanja. Teško je očekivati da će mu ijedan europski klub u 33. godini ponuditi više od djelića onoga što ima u Arabiji. Njegova nova plaća vjerojatno bi bila u rangu one koju imaju drugi veterani "vatrenih" poput Andreja Kramarića u Hoffenheimu, koji zarađuje oko četiri milijuna eura. Čini se da Brozoviću novac više nije primarni motiv te da ga ponovno privlači igranje natjecateljskog nogometa na najvišoj razini.

Stara dama zove: Spalletti ga želi u Juventusu

Kao najizglednija nova destinacija za "Epic Broza" spominje se talijanski velikan Juventus. Interes kluba iz Torina nije novost, budući da su ga pokušavali dovesti i ranije, no sada se priča čini realnijom no ikad. Ključna figura u potencijalnom transferu je trener Juventusa Luciano Spalletti, koji je s Brozovićem iznimno uspješno surađivao u Interu. Spalletti iznimno cijeni njegove kvalitete i vidi ga kao idealno pojačanje za vezni red kojem nedostaje iskustva i taktičke inteligencije. Samom Brozoviću povratak u Italiju, gdje je proveo sedam sjajnih godina u dresu Intera i osvojio brojne trofeje, sigurno bi bio primamljiva opcija.

Nakon što je u karijeri nosio dres Hrvatskog dragovoljca, Lokomotive, Dinama i Intera, Brozović se nalazi pred još jednom velikom odlukom. Njegovih 99 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, uz osvojeno svjetsko srebro i broncu, potvrđuju njegovu klasu. Hoće li ju ponovno demonstrirati na europskim travnjacima ili će ipak pronaći zajednički jezik sa šeicima, pokazat će tjedni koji dolaze.