Brozović se na zimu vraća u Europu? Želi ga Juventus...

Marcelo Brozović (33) i dalje je bitna karika Al Nasrra u novoj sezoni u kojoj je klub predvođen čudesnim Cristianom Ronaldom nakon osam kola prvi na ljestvici s maksimalnih 24 boda. Odličan start sezone za hrvatskog igrača, ali mediji na Bliskom istoku vjeruju kako je ovo zadnja Brozovićeva sezona u Saudijskoj Arabiji te da se vraća u Europu.

Foto: STRINGER/REUTERS

"Brozovićev ugovor s Al-Nassrom ističe na kraju ove sezone, a uprava kluba još uvijek nije započela razgovore o produženju ugovora. To mu omogućava da u siječnju, kada postane slobodan agent, pregovara s drugim klubovima. Nema novih informacija. Nitko se još nije obratio Brozoviću u vezi produženja ugovora, a čim postane slobodan agent, moći će pregovarati s bilo kojim klubom. On ništa ne čeka... Svi znaju da je važan igrač, no do sada nije dobio nikakve ponude za produženje ugovora", stoji u tekstu tamošnjeg portala Al-Riyadiyaha.

Bivši hrvatski reprezentativac ima ugovor s klubom do ljeta 2026., ali prema navodima tamošnjih medija, od Al Nassra bi mogao dobiti bonus za odlazak, kako bi se klub riješio njegovog ugovora, pa bi tako već na zimu postao slobodan agent i tražiti novi klub.

Sudbina Brozovića tako ostaje nepoznata, ali mu vjerojatno ne bi smetao povratak u Europu. Podsjetimo, Brozovič je iznenadno 2023. stigao u Al Nassr iz milanskog Intera za 15 milijuna eura i tako postao jedan od prvih igrača koji je odlučio slijediti primjer Cristiana Ronalda te mu se i pridružio u klubu. U Arabiji Brzović zarađuje oko 25 milijuna eura po sezoni, tako da može mirne duše izabrati novi klub, ako ne stigne novi ugovor iz Al Nassra. Spominjalo se da je Juventus zainteresiran za njega, dok je Igor Tudor bio trener, ali to su bile samo glasine koje nisu potvrđene.