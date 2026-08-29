Bruce Buffer: Cro Cop je kao plišani medvjedić, a Stipe Miočić mora biti uzor svima

Ako ste ikad gledali UFC, gotovo je nemoguće da vam njegov glas nije ostao u uhu. "It's time!" postala je jedna od najprepoznatljivijih rečenica u svijetu borilačkog sporta, a čovjek koji je izgovara, legendarni Bruce Buffer (69), posljednjih je desetljeća postao puno više od običnog najavljivača.

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Pokretanje videa... VIDEO Bruce Buffer | Video: privatna arhiva

Buffer je prihvatio suradnju s hrvatskom platformom Celegreety, koja povezuje poznate sportaše i javne osobe s njihovim obožavateljima. Putem platforme fanovi mogu naručiti personalizirane videoporuke svojih omiljenih zvijezda, od rođendanskih čestitki do posebnih poruka i najava, a među najnovijim imenima na platformi sad je i Buffer. Najavljivača najjače MMA promocije na svijetu veže i prijateljstvo s Hrvatima - Mirkom Filipovićem i Stipom Miočićem.

- Mirko Cro Cop jedan je od najrazornijih i najstrašnijih boraca koji su ikad kročili u oktogon. No kad ga upoznate izvan borbe, on je kao jedan veliki plišani medvjedić. Izuzetno ugodan čovjek i iznimno opasan borac - rekao je Buffer o hrvatskoj MMA legendi.

Slične riječi imao je i za Miočića, bivšeg UFC-ova prvaka teškaške kategorije.

- Stipe i ja smo dobri prijatelji. On je sjajan uzor kako za Hrvate, tako i za Amerikance. Bila mi je apsolutna čast najavljivati njegove borbe i pratiti njegov povijesni uspjeh.

Foto: privatna arhiva

Buffer je u Hrvatskoj bio samo jednom, poslovno, ali kaže da je kroz godine upoznao i zavolio brojne hrvatske sportaše. Ovoga je puta razlog dolaska u kontakt s našim tržištem nešto drukčiji. U Celegreetyju vidi mnogo veći potencijal od pukog zabavljanja navijača. Smatra da sportaši još premalo koriste vlastito ime i odnos s publikom.

- Svi sportaši trebaju shvatiti da njihovi navijači žele znati više o njima i dobiti direktan kontakt, a tvrtke također žele surađivati s njima. Ovakve platforme stvaraju iznimne mogućnosti prihoda koji mogu ići daleko iznad klasične plaće koju dobivaju za bavljenje sportom. Treba razmišljati pametno, zašto odbiti dodatni prihod? - poručio je Buffer.

Kao pravi Amerikanac, razumije biznis. S bratom Michaelom Bufferom, također legendarnim najavljivačem, ali za boks, desetljećima je gradio poslovni brend koji je prerastao granice sporta.

- Oduvijek sam poduzetničkog duha. Prvu firmu pokrenuo sam s 19 godina. Za sebe kažem da sam prije svega marketinški stručnjak. Više od 30 godina vodio sam karijeru brata Michaela i izgradili smo iznimno uspješan posao.

Na Celegreetyju su, među ostalima, već Igor Štimac, Lino Červar, Antonija Mišura, Dominik Kuzmanović..., a platforma okuplja sportaše iz čak 13 sportova.