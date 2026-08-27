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BIVŠI ŠEF SUDACA

Bruno Marić: Dinamo je oštećen

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Viking je gol za 1-1 protiv Dinama postigao u 18. minuti, iz penala kojemu je prethodila dvojbena situacija.

- Apsolutno nepravedna odluka i potpuno suprotna uputi Uefe da se VAR koristi u svrhu ispravljanja očitih pogrešaka. Domaći napadač i McKenna bili su blizu jedan drugoga kad ovaj udara loptu glavom. McKenna nije mogao izbjeći dodir ruke i lopte - rekao je Bruno Marić, bivši šef hrvatske sudačke organizacije, novinaru Robertu Šoli za Sportske novosti.

Bruno Marić: Dinamo je oštećen
Foto: HTV/screenshot
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