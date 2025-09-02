Bruno Marić o Jeličiću: 'Tako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Baš me oduševio'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Joško Jeličić, nekadašnji igrač Dinama i Hajduka, poznat po britkim TV istupima, popunio je rupu u programu MAXSporta izostankom analiza Damira Skomine pa je sam dao sud o suđenju u prošlom, petom kolu HNL-a.

Jeličić se osvrnuo na Hajdukovu videokompilaciju sa situacijama na njihovu štetu s utakmice protiv Rijeke, nakon što su isto napravili i za utakmicu u Osijeku. On je odgovorio kompilacijom odluka na štetu Dinama s utakmice s Varaždinom.

- Tužan europski nogomet igraju naši. Na dnu smo. Takav nogomet zaslužuje da svaku utakmicu sudi Collina? Šta je Bel sudio lošije nego što je igrao Fruk ili Livaja? Svako kolo se prozivati... Peto kolo?! Što će biti na proljeće?! Hoće li mirovne snage osiguravati utakmice - rekao je Jeličić.

Video možete pogledati OVDJE.

Jeličićev istup komentirao je Bruno Marić, bivši šef sudačke komisije i kontrolor sudaca koji je, zbog žestokih pritisaka s Poljuda, podnio ostavku na sve funkcije u sudačkoj organizaciji netom prije starta ove sezone.

"Bio je dug i naporan dan, ali ne možeš biti toliko umoran da ne pročitaš ono što kaže Joško Jeličić! Danas me posebno oduševio, jer ovako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Bez navijačkih obilježja bilo kojeg kluba, bez subjektivnosti, sa puno razboritosti, ali iskreno i potpuno istinito! Tako je danas zborio!", napisao je Marić na Instagramu.

Foto: Instagram