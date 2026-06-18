Bruno Marić pohvalio suđenje na Hrvatska - Engleska. Evo što je kazao o Kaneovom penalu...

Je li penal Kanea s razlogom ponovljen? Je li Perišić bio u ofsajdu kod 2. gola Hrvatske? Nakon dvoboja Hrvatske i Engleske u 1. kolu SP-a raspravlja se naveliko o odlukama suca Turpina... Za HRT je suđenje komentirao bivši sudac i kontrolor za suđenje Bruno Marić.

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Na startu su ga pitali o penalu za Englesku kojeg je skrivio Luka Modrić...

- Prekršaj za penal ne trebamo posebno analizirati. Ono što je izazvalo interes javnosti je poništavanje penala. Na ovom SP-u tehnologija, koja je uistinu vrhunska, omogućava da sucu u VAR sobi javlja već da je napravljen prekršaj prekoračenja prilikom izvođenja penala. On je onda samo provjerio kamere koje su bile dostupne i javio, jer je to činjenična odluka, sucu na terenu za igru. To nije odluka suca na terenu, nego suca u VAR sobi. Voljeli bi da je odluka bila prikazana odmah - kazao je Marić i potvrdio ispravnost ove odluke.

Pitali su ga potom o generalnoj ocjeni suđenja u ovom spektakularnom dvoboju...

- Turpin je bio u skladu s reputacijom. On je bio točan u svojim odlukama, pamtim samo možda prekršaj nad Bellinghamom u prvom dijelu koji nije bio, ali to je nešto minorno, odluke u terenu za igru sve bile dobre - kazao je Bruno Marić.

Druga situacija kod našeg gola za 2-2? Je li bio ofsajd?

- To je bilo čisto. Radi se o centimetrima, uz ovakvu tehnologiju lakše je suditi - kaže Marić