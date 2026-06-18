LJEPOTICA MUNDIJALA Evo što pišu svjetski i regionalni mediji nakon okršaja Hrvata i Engleza

"Najbolja utakmica Mundijala", "E ovo smo čekali, dvoboj dvije prave momčadi", "Run'n gun nogomet, sviđa mi se ovo", "Prvi dvoboj teškaša", "Kao da gledam polufinale Svjetskog prvenstva"... Nižu se ovakvi komentari po svjetskim medijima i društvenim mrežama nakon dvoboja Hrvatske i Engleske...

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Nažalost, Hrvatska je upisala poraz na startu Svjetskog prvenstva, Englezi su slavili 4-2, ali ne treba očajavati. Bilo je tu i puno dobrog u igri Hrvatske.

Evo kako su o utakmici izvijestili britanski mediji..

- Velika pobjeda za Englesku - poručuje kratko u komentaru za BBC bivši engleski golman Paul Robinson. Njega se sjećate, onaj koji je upoznao maksimirsku krticu...

- Kane je zabio dva gola, ali ono što mi se najviše svidjelo je kad je blokirao šut u svojih 16 metara u zadnjim minutama. Kad vidite top igrača da se tako žrtvuje... On je spreman uraditi stvari koje zvijezde inače ne rade - hvali Kanea Zlatan Ibrahimović.

- Tri lava, četiri gola - slavi pobjedu svoje reprezentacije Daily Mail.

- Jednom nogom smo u knockout fazi nakon pobjede na teškom otvaranju. Dallas Wowboys! - piše The Sun, koji je usput i kritizirao englesku zadnju liniju.

- Ovo je bila najteža utakmicu u skupini - piše Metro koji posebni hvali dvostrukog strijelca Kanea. "Nije samo zabio dva gola, već je pred kraj utakmice spasio da Gvardiol ne zabije", navodi Metro...

- Dramatična utakmica! Engleska do pobjede u spektakularnom dvoboju s Hrvatima - piše Guardian...

A evo što pišu regionalni mediji:

- Spektakl sa 6 prelijepih golova i najbolji meč Mundijala: Englezi uništili Hrvate u drugom poluvremenu - piše srpski Telegraf.

- Hrvatska pala nakon spektakla i golijade u Dallasu: Vatreni se dvaput vraćali iz minusa, Engleska dodala gas I pokerom pokazala klasu - piše Kurir.

- Ljepotica kola odigrana u Dallasu: Englezi u golijadi savladali Hrvatsku za fantastičan početak Mundijala - piše Dnevni Avaz.

- Nogometna reprezentacija Engleske je u spektakularnom duelu prvog kola grupe L na Svjetskom prvenstvu 2026. godine pobijedila Hrvatsku. Bila je to fenomenalna utakmica velikih rivala u Dallasu koja je na kraju okončana pobjedom Engleza koji su tako napravili veliki korak naprijed ka plasmanu u drugu fazu natjecanja - piše Klix.