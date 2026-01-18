Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 8,4 i najbolje je ocijenjen igrač cijele utakmice! Za Kocaelispor je 57 minuta odigrao i Hrvoje Smolčić i to na poziciji stopera
Bruno Petković odigrao je jako dobru utakmicu! Evo i brojki...
Kocaelispor je izgubio od Trabzonspora 2-1 na domaćem terenu u turskom prvenstvu, a Bruno Petković zabio je jedini gol za domaće. Osim gola, Hrvat je odigrao zaista odličnu utakmicu.
Petković je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav, zabio je gol, ostvario dva ključna dodavanja, pretrpio čak šest prekršaja i dobio 11/20 duela u kojima se našao. Dvaput je otklonio opasnost pred svojim golom, a jednom je uspješnim klizećim startom uzeo loptu.
Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 8,4 i najbolje je ocijenjen igrač cijele utakmice! Za Kocaelispor je 57 minuta odigrao i Hrvoje Smolčić i to na poziciji stopera.
Petković je stigao do šestog gola ove sezone, a ima i jednu asistenciju. Kocaelispor je deveta momčad turskog prvenstva sa 23 boda, dok je Trabzonspor treći s 38 bodova na kontu.
