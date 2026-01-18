Obavijesti

PROTIV TRABZONSPORA

Bruno Petković odigrao je jako dobru utakmicu! Evo i brojki...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Belek: Osmi dan priprema GNK Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 8,4 i najbolje je ocijenjen igrač cijele utakmice! Za Kocaelispor je 57 minuta odigrao i Hrvoje Smolčić i to na poziciji stopera

Kocaelispor je izgubio od Trabzonspora 2-1 na domaćem terenu u turskom prvenstvu, a Bruno Petković zabio je jedini gol za domaće. Osim gola, Hrvat je odigrao zaista odličnu utakmicu. 

Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac 01:25
Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

Petković je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav, zabio je gol, ostvario dva ključna dodavanja, pretrpio čak šest prekršaja i dobio 11/20 duela u kojima se našao. Dvaput je otklonio opasnost pred svojim golom, a jednom je uspješnim klizećim startom uzeo loptu. 

Za Kocaelispor je 57 minuta odigrao i Hrvoje Smolčić i to na poziciji stopera. 

Petković je stigao do šestog gola ove sezone, a ima i jednu asistenciju. Kocaelispor je deveta momčad turskog prvenstva sa 23 boda, dok je Trabzonspor treći s 38 bodova na kontu. 

