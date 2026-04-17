Bruno Petković opet ozlijeđen! Gubi svaku šansu za Mundijal?

Tek što se vratio na teren i zabio vodećoj momčadi lige Galatasarayu, Bruno Petković (31) ponovno je izvan stroja. Turski klub Kocaelispor potvrdio je loše vijesti nakon magnetske rezonance, hrvatski napadač stradao je na istoj utakmici na kojoj je donio bod svojoj momčadi sredinom travnja.

Liječnici su otkrili oticanje i krvarenje u mišiću desne natkoljenice. Radi se o ozljedi drugog stupnja, a prognoze turskih medija nisu nimalo obećavajuće. Iako se u klubu nadaju da bi Petković mogao lagano potrčati za dva tjedna, realan povratak u puni trening očekuje se tek za mjesec dana.

Kocaelispor do kraja sezone ima još samo pet utakmica. To znači da će Bruno gotovo sigurno propustiti ključne bitke svog kluba, a u najboljem slučaju mogao bi skupiti pokoju minutu u zadnja dva kola protiv Karagümrüka i Antalyaspora. Ipak, liječnici upozoravaju da potpuni oporavak može trajati i do 56 dana, što bi značilo da je sezona za njega završena.

Ovo je ogroman udarac za turski klub jer je Petković sa sedam golova njihov prvi strijelac sa sedem zabijenih, ali još veća glavobolja za bivšeg dinamovca. Ako Bruno ne uhvati ritam u završnici sezone, teško će uvjeriti izbornika Zlatka Dalića da zaslužuje mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.