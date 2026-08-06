STRAVA U UGANDI Ubili jednog od najboljih nogometaša zemlje

Strašna vijest dolazi iz Ugande. Preminuo je 27-godišnji nogometaš David Owori, jedan od najpoznatijih igrača u zemlji. Preminuo od posljedica brutalnog napada pljačkaša u blizini njegova doma u Kampali.

Prema policijskom izvještaju, Oworija su napali dok se opirao krađi mobitela i osobnih stvari. Njegova smrt izazvala je tugu i ogorčenje diljem zemlje te ponovno otvorila raspravu o problemu nasilnog kriminala. Owori je bio kapetan kluba SC Villa, rekordera po broju naslova prvaka ugandske Premier lige, a igrao je na pozicijama desnog beka i veznjaka. Bio je i reprezentativac Ugande.

- Izgubili smo više od igrača - izgubili smo vođu, brata i prijatelja -priopćili su iz njegova kluba SC Villa.

CLUB STATEMENT



It is with profound sorrow that we announce the untimely passing of our captain, David Owori, who had been receiving treatment at Case Clinic following an attack by suspected thugs.



Our deepest condolences and prayers are with his family.



Rest in peace, Captain.… pic.twitter.com/8YjXoPDQf9 — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026

Prema izjavama svjedoka, skupina napadača zaskočila je Oworija u utorak navečer ispred njegove kuće u predgrađu Kampale. Udarali su ga i nakon pljačke ostavili bez svijesti. On je hitno prebačen u lokalno bolnicu, zatim u privatnu gdje u srijedu preminuo. Ubojstvo je izazvalo šok u zemlji, a nogometni djelatnici, navijači, suigrači i političari traže pravdu za braniča. Od Oworija se oprostio Nogometni savez Ugande (FUFA).

- David nije bio samo nogometaš. Bio je vođa i inspiracija cijeloj generaciji - ističe Savez.

Riječ je o igraču koji je kratko bio u Europi, u španjolskom niželigašu Vélezu i švedskom drugoligašu Utsiktensu, a 2023. godine vratio se u SC Villu. Bio je jedan od igrača s najdužim stažem u momčadi SC Ville. Klubu je 2024. pomogao osvojiti rekordni 17. naslov prvaka, prvi nakon 20 godina. Zbog velikog utjecaja na terenu i u svlačionici, klub mu je nedavno produžio ugovor do siječnja 2027., a za reprezentaciju Ugande igrao je u kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2021.