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KRVAVA PLJAČKA

STRAVA U UGANDI Ubili jednog od najboljih nogometaša zemlje

Piše Ivan Tomašković,
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STRAVA U UGANDI Ubili jednog od najboljih nogometaša zemlje
Foto: SC Villa/X
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Prema policijskom izvještaju, Davida Oworija su napali dok se opirao krađi mobitela i osobnih stvari

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Strašna vijest dolazi iz Ugande. Preminuo je 27-godišnji nogometaš David Owori, jedan od najpoznatijih igrača u zemlji. Preminuo od posljedica brutalnog napada pljačkaša u blizini njegova doma u Kampali. 

Prema policijskom izvještaju, Oworija su napali dok se opirao krađi mobitela i osobnih stvari. Njegova smrt izazvala je tugu i ogorčenje diljem zemlje te ponovno otvorila raspravu o problemu nasilnog kriminala. Owori je bio kapetan kluba SC Villa, rekordera po broju naslova prvaka ugandske Premier lige, a igrao je na pozicijama desnog beka i veznjaka. Bio je i reprezentativac Ugande. 

- Izgubili smo više od igrača - izgubili smo vođu, brata i prijatelja -priopćili su iz njegova kluba SC Villa.

Prema izjavama svjedoka, skupina napadača zaskočila je Oworija u utorak navečer ispred njegove kuće u predgrađu Kampale. Udarali su ga i nakon pljačke ostavili bez svijesti. On je hitno prebačen u lokalno bolnicu, zatim u privatnu gdje u srijedu preminuo.  Ubojstvo je izazvalo šok u zemlji, a nogometni djelatnici, navijači, suigrači i političari traže pravdu za braniča.  Od Oworija se oprostio Nogometni savez Ugande (FUFA). 

- David nije bio samo nogometaš. Bio je vođa i inspiracija cijeloj generaciji - ističe Savez. 

Riječ je o igraču koji je kratko bio u Europi, u španjolskom niželigašu Vélezu i švedskom drugoligašu Utsiktensu, a 2023. godine vratio se u SC Villu.  Bio je jedan od igrača s najdužim stažem u momčadi SC Ville. Klubu je 2024. pomogao osvojiti rekordni 17. naslov prvaka, prvi nakon 20 godina. Zbog velikog utjecaja na terenu i u svlačionici, klub mu je nedavno produžio ugovor do siječnja 2027., a za reprezentaciju Ugande igrao je u kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2021.

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