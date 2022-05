Bucksi do breaka u Bostonu, a Memphis osigurao novi susret

Marcus Smart mogao bi biti svojevrsni tragičar Bostona, ali nakon što je dva puta preuzeo odgovornost u posljednjim trenutcima utakmice, nije uspio zabiti nijednom pa su Milwaukee Bucksi s 110-107 stigli do prvog breaka u seriji protiv Boston Celticsa te se sad vraćaju u svoj grad gdje mogu osigurati konferencijsko finale NBA lige.

Od samog početka prednost su imali domaći košarkaši i sve je mirisalo na to da će se opet ponoviti situacija u kojoj domaća momčad iskorištava tu prednost. Sve do četvrte četvrtine u koju se ušlo s devet razlike (86-77) za domaće, ali to im nije bilo dovoljno. A onda su se doslovno svi Bucksi probudili i odličnom kanonadom stigli do prednosti koju su prelomili u posljednjoj minuti.

Predvodio ih je, a tko drugi nego Giannis Antetokounmpo s 40 zabijenih koševa uz 11 skokova i tri asistencije, dok je kod Celticsa najbolji bio Jason Tatum s 34 poena, šest skokova i četiri asistencije.

A ne predaju se Memphis Grizzliesi koji su na domaćem terenu razbili Golden State Warriorse s 134-95 i tako produžili seriju za bar još jednu utakmicu. Tamo nije bilo upitno tko će pobijediti već od rane faze jer su u tri četvrtine izdominirali domaći košarkaši dok su lagano odigrali u četvrtoj četvrtini prije odlaska put Kalifornije.

Imali su Grizzliesi čak tri igrača s 21 postignutim košem, a to su bili Bane, Jackson i Jones, dok je kod GSW-a 19 poena zabio Thompson. Oba para sljedeće susrete igraju u subotu, 14. svibnja.

Najčitaniji članci