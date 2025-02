Budimir: Dečki, ajmo po zlato! S užitkom sam pratio sve scene iz Arene, a Mađarska me potrošila

Sigurno da pratim svaki sport, svako veliko natjecanje kad igra Hrvatska, pa sam i ja tako posljednjih dana često uz naše rukometaše. Dečkima svaka čast, od srca im želim da sutra osvoje naslov svjetskog prvaka, kaže nam Ante Budimir.

Rukometna groznica trese navijače hrvatske rukometne reprezentacije diljem svijeta, a u Pamploni najnovije uspjehe naših rukometaša budno prati i glavna zvijezda Osasune.

- Sjećam se kad je Hrvatska 2003. godine postala svjetski prvak u Portugalu, tada sam imao 12-13 godina, uh kakvo je to bilo živciranje. Skakanje cijelo vrijeme, znam da sam svaku utakmicu gledao na istom mjestu. Sada ipak sve pratim malo mirnije, ali kako natjecanje ide dalje, tako se i ja sve više živciram, priča Budimir, pa dodaje:

- A ona utakmica s Mađarskom? Uh. Taj sam dvoboj već prestao i gledati, mislio sam da nemamo nikakve šanse, dvaput su nam Mađari odlazili na četiri razlike, drugi put u 56. minuti, a mi se vratimo i preokrenemo. Nevjerojatno, svaka čast dečkima, navijačima, prekrasno je posljednjih dana bilo gledati snimke iz zagrebačke Arene.

Budimir ipak neće i veliko finale pratiti kraj malih ekrana, rukometaši po zlato kreću u nedjelju od 18 sati, a u 18.30 na rasporedu je prvenstveni dvoboj Osasune i Real Sociedada.

- Želim im svu sreću, nadam se da ćemo biti prvaci. Nažalost uživo neću pratiti taj dvoboj, ali čim moja utakmica završi prvu ću provjeriti jesmo li svladali i Dansku. Stvarno bih volio da se dečki iz Norveške vrate sa zlatom.

Hrvatski reprezentativac opet se vratio na - Mađarsku...

- Uh, koliko je to sve bilo stresno, ne mogu vjerovati da smo taj dvoboj uspjeli okrenuti. Baš nevjerojatno. Kažem, ne živiciram se više oko takvih stvari kao prije, ali ta me Mađarska baš istrošila. Francuska? E, to je već bilo lakše gledati, sve je teklo mirno, ha, ha - završio je Budimir.