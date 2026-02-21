Budimir i Osasuna srušili Real! Barcelona može preuzeti vrh...

Real Madrid šokantno je izgubio od Osasune 2-1 u gostima i tako ostavio Barceloni mogućnost da ga preskoči na vrhu tablice. Realovci su šok doživjeli pred sami kraj susreta kada su domaći zabili za novo vodstvo čime su "kraljevi" upisali treći poraz ove sezone. Alvaro Arbeloa se ne snalazi na klupi Reala.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Nakon prvih 45 minuta bilo je 1-0, a u 38. je na scenu došao Ante Budimir. Izborio je penal, sudac mu je dao žuti za simuliranje, ali je VAR preokrenuo odluku. Budimir je mirno pospremio za 1-0. Tako se otišlo na odmor. Real je stiskao i vratio se preko Viniciusa u 73. minuti, a onda šok. U 90. je Raul Moro uposlio Raula Garciju koji je matirao Courtoisa, a nakon VAR provjere gol je priznat.

Golove pogledajte OVDJE.

Barcelona tako pobjedom nad Levanteom može doći na vrh španjolskog prvenstva. Ta utakmica igra se u nedjelju u 16.15 te bi se tako nastavila komplicirati borba za trofej. Neočekivan poraz Reala koji je prekinuo dobar niz od četiri pobjede.