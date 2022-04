Budimir je srušio 18 godina star rekord: 'Real ti baš ne oprašta'

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir, koji je u srijedu navečer postigao pogodak u porazu Osasune 1-3 od Real Madrida, rekao je da nije otišao sretan kući, ali da će raditi kako bi zadržao golgetersku formu.

Budimir je u posljednjih pet utakmica postigao pet golova, čime je trenutačno najučinkovitiji hrvatski napadač u "ligama petice".

- Ne idemo baš sretni doma, ali što je tu je... Igrali smo protiv najbolje ekipe u Španjolskoj, a oni ti jednostavno neke stvari ne opraštaju - rekao je 30-godišnji Budimir za Hinu.

Oko 23.500 gledatelja okupljenih na stadionu El Sadar u Pamploni ispratilo je svoje nogometaše pljeskom.

- Malo je glupo za reći, i mogao bih ispasti smiješan, kada bih rekao da smo bili blizu, jer je na kraju rezultat 1-3, uz dva obranjena penala, ali stvarno je dojam s terena drugačiji - izjavio je Budimir.

- U prvom poluvremenu smo imali dobre situacije da zabijemo prije tog njihovog gola, a onda su nam zabili iz svoje prve akcije i to iz prekida. Boli tako primiti gol.

Realov branič David Alaba doveo je Real u vodstvo u 12. minuti, ali samo dvije minute kasnije Budimir je izjednačio na 1-1 iz neposredne blizine s lijeve strane. Budimiru je u 32. minuti poništen pogodak nakon što je pomoćni sudac signalizirao zaleđe.

- Vratili smo se u utakmicu, i dalje smo dobro i kvalitetno pritiskali, zabili smo i novi gol iz tog mog zaleđa. Noga mi je valjda bila u zaleđu, nemam pojma. To su bile situacije iz kojih smo morali izvući taj još jedan gol - rekao je Budimir te dodao:

- A onda se dogodilo najgore od svega. Zabili su nam gol u zadnjoj sekundi prvog poluvremena. I takvi smo otišli na odmor. Nakon izvanrednog prvog poluvremena.

U sudačkoj nadoknadi je Lucas Vazquez zabio za konačnih 1-3.

- U drugom dijelu smo se bili potrošili, ali probali smo do zadnje minute vratiti se u utakmicu. Bilo je teško. Mirisalo je da možemo, jer smo imali neke situacije, no onda se opet dogodilo isto. U zadnjoj sekundi su nam zabili za 1-3 -izjavio je Budimir koji je na travnjaku proveo svih 90 minuta.

- Što je tu je. Iz utakmice možemo izvući puno dobrih stvari. Sada se trebamo odmoriti, imamo slobodan vikend, pa se trebamo pripremiti za idući tjedan te ići u nove pobjede - naglasio je Budimir koji je prethodno tresao i mreže Levantea, Betisa, Alavesa i Valencije.

On je prvi igrač Osasune u posljednjih 18 godina koji je uspio zabiti u pet utakmica u nizu. To je zadnji put uspjelo urugvajskom napadaču Richardu Moralesu 2004., podatak je La Lige.

- Budimir je ušao u seriju, ubojit je u kaznenom prostoru. Također je zabio više golova koji su mi poništeni zbog nekoliko centimetara. Šteta - izjavio je Osasunin trener Jagoba Arrasate na konferenciji za medije.

- Večeras je opet odigrao dobru utakmicu. Šteta što najboljeg Budimira imamo tek u posljednjoj trećini prvenstva - dodao je Arrasate.

Centafor je od kraja kolovoza do kraja listopada bio ozlijeđen, a u prosincu se zarazio korona virusom, no sada su poteškoće iza njega.

- S obzirom da sam morao stati na samom početku sezone, propustio sam veliki dio prvenstva pa sam se prvo trebao vratiti zdrav, a onda se vratiti fizički u ritam - rekao je hrvatski napadač.

Od studenog do siječnja je postigao je po gol Elcheu i Cadizu te u Kupu kralja protiv Deportivo La Corune.

Potom je ponovno dobio standardno mjesto u početnoj postavi.

- Povezao sam bio pet-šest utakmica, ali nije bilo golova jer mi je još falilo da ispred gola budem pravi. Znao sam da je redoslijed normalan: biti zdrav, skupiti minute u nogama pa što prije vratiti taj osjećaj ispred gola. Odnosno ono što se traži od mene - rekao je.

Prijelomni trenutak dogodio se 19. ožujka kada je pogodio mrežu Levantea i asistirao u pobjedi od 3-1.

- Trajalo je, no onda je došlo jedno s drugim. Na zdravlje i dobru fizičku spremu postao sam pravi ispred gola. Takve su bile okolnosti ove sezone, nažalost, no to je sada sve iza mene. Bitno je da sam sada pravi i da to zadržim. Moram sve raditi da to zadržim - zaključio je Budimir.

U posljednjih pet kola španjolskog prvenstva Osasuna će igrati s četiri momčadi koje su iza nje na ljestvici te gostovati kod Athletica u Bilbau, koji ima bod više. U sljedeća dva kola Osasunu očekuju gostovanja kod Elchea i Espanyola, a potom u Paplonu stiže Getafe. Nakon gostovanja u Bilbau Osasuna će u posljednjem kolu ugostiti Mallorcu.

