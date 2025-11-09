Budimir nakon pobjede: Možda je i dobro što nismo prvi. Ako želiš daleko, moraš sve dobiti!

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija pobjedom je protiv Kostarike (3-1) zaključila grupnu fazu Svjetskog prvenstva, a izbornik Marijan Budimir jako je ponosan na igrače.

- Prvo bih čestitao igračima, kontrolirali smo utakmicu od prve do zadnje minute. Imali smo puno šansi, nešto je golman obranio, nešto smo promašili, imali i prečku. Trudili smo se prvo pobijediti, a onda zabiti i što više, a kad smo vidjeli rezultat Senegala (pobijedili UAE 5-0 op.a) pokušali smo zabiti još koji gol. Senegal je odigrao fantastično i on je prvi na račun gol razliku. Odigrali smo tri fantastične utakmice i s pozitivom gledamo prema naprijed.

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva) | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nikad ne znate, možda bi bio gori ždrijeb da smo prvi završili. Da bi otišli daleko moramo pobijediti svakoga. S ovom disciplinom i ovim fantastičnim momcima ne bojimo se nikoga - rekao je izbornik hrvatske U-17 reprezentacije.

Krešimir Radoš zabio je prvi gol za Hrvatsku.

- Dobro smo pripremili utakmicu, slušali smo trenerove upute i pobijedili. Ostaje žal što nismo prvi u skupini, ali to ne mora biti loše jer se izvlači ždrijeb da vidimo s kim igramo - rekao je nakon utakmice.

Raul Kumar pogodio je za konačnih 3-1 u 89. minuti.

- Prošli smo dalje, imamo nekoliko dana da se odmorimo i pripremimo za iduću utakmicu. Srce mi je kao kuća, ponosan sam i pun emocija. Još mi se dojmovi moraju slegnuti - rekao je Kumar.