Obavijesti

Sport

Komentari 22
Foto: Igor Soban/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

Budimir ostao dužnik, Kovačić se još traži, ali sjajan je Marco Pašalić. Ameriko, mi stižemo!

Piše Ivan Tomašković,

HRVATSKA - SLOVENIJA 2-1 Mateo Kovačić još se traži nakon povratka od ozljede. Matanović je u drugom poluvremenu ostavio bolji dojam od Budimira koji je dobio prednost u prvom

Nakon manje od godinu dana hrvatska reprezentacija vratila se u barokni grad. Na mjestu gdje je započeo svoju trenersku karijeru, kao trener Varteksa, Dalić je s "vatrenima" odigrao posljednju provjeru prije puta u SAD, i to protiv Slovenije. Na stadion je stiglo oko 7000 gledatelja, no najvatreniji navijači smjestili su se u središnji dio istočne tribine.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
'BIO JE MRTAV' Svake godine sam ga testirao. Pomislio sam: 'Bože, jesmo li nešto previdjeli?'
ERIKSENOV DOKTOR

'BIO JE MRTAV' Svake godine sam ga testirao. Pomislio sam: 'Bože, jesmo li nešto previdjeli?'

Bez uljepšavanja, Eriksen je bio mrtav. I niti jedan doktor mu više neće dati dopuštenje igrati. Ja sam ga testirao 7 godina i njegovi nalazi su bili savršeni, rekao je jedan od najboljih kardiologa u Britaniji
UŽIVO Transferi: Dinamo opet u lovu na bivšu Barcinu zvijezdu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo opet u lovu na bivšu Barcinu zvijezdu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026