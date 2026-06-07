Budimir ostao dužnik, Kovačić se još traži, ali sjajan je Marco Pašalić. Ameriko, mi stižemo!
HRVATSKA - SLOVENIJA 2-1 Mateo Kovačić još se traži nakon povratka od ozljede. Matanović je u drugom poluvremenu ostavio bolji dojam od Budimira koji je dobio prednost u prvom
Nakon manje od godinu dana hrvatska reprezentacija vratila se u barokni grad. Na mjestu gdje je započeo svoju trenersku karijeru, kao trener Varteksa, Dalić je s "vatrenima" odigrao posljednju provjeru prije puta u SAD, i to protiv Slovenije. Na stadion je stiglo oko 7000 gledatelja, no najvatreniji navijači smjestili su se u središnji dio istočne tribine.