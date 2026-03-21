ZABIO GOL GIRONI

Budimir: Ovo je prekretnica. Moramo promijeniti mentalitet

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Budimir je protiv Girone zabio 14. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone i izjednačio se s Lamineom Yamalom na trećem mjestu najboljih strijelaca

Admiral

Osasuna je pobijedila Gironu 1-0 u 29. kolu La Lige, a jedini gol za domaću momčad zabio je Ante Budimir. Hrvatski napadač podijelio je svoja razmišljanja nakon utakmice. 

- Održali smo dobar sastanak nakon poraza prije nekoliko dana. Girona je stigla s jednakim brojem bodova kao i mi i sve je podsjećalo na ono zadnje kolo otprije tri godine, kada su se obje momčadi borile za Europu. Ova pobjeda je prekretnica koja nam omogućuje da se do kraja sezone borimo za europska natjecanja - započeo je Budimir i dodao:

- Svidjela mi se reakcija ekipe nakon tog razgovora. Želim hibridnu Osasunu, momčad koja se na početku sezone bori za ostanak, a onda u ožujku ili travnju počne razmišljati o Europi. Tako smo izgrađeni zahvaljujući radu Braulija, Cate i Frana Canala. 

Osasuna je trenutačno deveta u La Ligi sa 37 bodova, bodom manje od sedmoplasiranog Real Sociedada koji drži posljednju poziciju koja vodi u Europu. 

- Otkako sam ovdje, gotovo svake godine borili smo se za Europu. Zato sada, kad smo došli do ove točke, moramo promijeniti mentalitet. Svi moramo imati tu ambiciju, od Braulija do fizioterapeuta... i ja osobno. Inače je nemoguće - dodao je Budimir. 

