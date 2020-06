Budimir: Za vrijeme korone sam rješavao ispite na ekonomiji, a Messiju se divimo i dok igramo

I ako zabijem u 90. minuti za pobjedu, mijenjao bih dres s Rakitićem. Jedino ne znam smijemo li, priča Ante Budimir, koji je zabio više golova nego Griezmann, Morata...

<p>Kada ste ovdje naviknete se na lijepo vrijeme i sunce, kiše na Mallorci nije bilo nekoliko tjedana. I čim malo padne, odmah se bunite, haha - kaže nam <strong>Ante Budimir</strong> (28), napadač Mallorce.</p><p>Hrvatski nogometaš već je drugu godinu na 'privremenom radu' u Španjolskoj gdje je u kratkom vremenu izgradio ime i postao 'ozbiljan igrač'. Ante Budimir iza sebe ima jako dobru sezonu, u 25 prvenstvenih nastupa zabio je devet golova, te je glavni adut Mallorce u grčevitoj bitki za ostanak u ligi. </p><p>- Mi imamo cilj od početka sezone, od prvog dana razmišljamo samo o ostanku u ligi. Čeka nas velika borba, ali vjerujem u nas, momčad i stručni stožer. Ostalo je još samo 11 kola, tu treba ići 'full gasom'. Iskreno, nisam gledao rasporede naših konkurenata u borbi za ostanak, samo znam da mi krećemo protiv <strong>Barcelone</strong>, a Eibar koji je dva boda iznad protiv <strong>Reala</strong>. Ma ni ne zanima me cijeli raspored, utakmice su svaka tri dana, treba ići tekmu po tekmu.</p><p>Kakvo je stanje s <strong>Mallorcom</strong>? Koliko ste uopće trenirali? Jeste li spremni za nastavak sezone?</p><p>- Imali smo, ako se ne varam, četiri tjedna priprema za nastavak sezone. OK, prvo smo trenirali po raznim procedurama, individualno, pa u manjim grupama, ali smo sada dva tjedna svi zajedno na treninzima. Osobno se osjećam jako dobro, kroz dvomjesečnu karantenu smo svi imali kod kuće kvalitetne uvjete za treniranje, svi smo to shvatili ozbiljno. Proteklih dana se spremamo za <strong>Barcelonu</strong>, na treninzima često simuliramo tu utakmicu. U dvije momčadi igramo jedni protiv drugih, imamo i dresove, a igramo u istom terminu kad je utakmica. Ide se ozbiljno, ali sve ćemo vidjeti kad počne prvenstvo.</p><p>Kako je uopće, vama kao napadaču 'manjeg' kluba, igrati protiv Barcelone?</p><p>- A teško, jako teško. Odmah se pripremite na činjenicu da nećete imati puno loptu u nogama, tu morate baš biti strpljivi. No, stvarno, kad je onda imate u nogama, osjećate da imate prostora. To je jednostavno njihov način igre, <strong>Barcelona </strong>igra ofenzivno, pa u obrani puno riskiraju sa situacijama 'jedan na jedan'. I tu ćete rijetko biti okruženi s nekoliko suparničkih igrača. I onda je samo pitanje koliko ste ubojiti iz kontranapada, tu morate biti precizni i okomiti. Baš tu vidim ključ ove utakmice, znam da ćemo imati naše šanse, samo moramo biti spremni kad one i dođu.</p><p>Vi ste već triput u karijeri zabijali <strong>Barceloni</strong>. Jednom u prijateljskoj utakmici kao igrač Sampdorije, dvaput u ovosezonskoj prvenstvenoj utakmici s Camp Noua...</p><p>- Da, zabijao sam već <strong>Barceloni</strong>, ali... Nama u subotu treba nešto više od nekakvog gola u novom porazu. Svaka utakmica nam je važna do kraj sezone, moramo u svakom dvoboji hvatati svoj spas. Da, odličan je osjećaj zabiti Barceloni, ali sad nam treba nešto više od čistog sjećanja na gol protiv takve momčadi. </p><p>Kako je igrati protiv Barcelone? I gledati <strong>Lionela Messija </strong>uživo...</p><p>- Haha, zanimljivo. Stvarno iz blizine osjetite kakav je igrač, u nekim trenucima mu se i divite, iako ste na suprotnoj strani. U prvoj utakmici ove sezone smo dobili 'pet komada', <strong>Messi </strong>nam ih je zabio tri. Onako, gledate te njihove akcije iz prvog reda, lopta stvarno leti terenom, svaka im čast. Takve stvari ne osjetite često kao igrač, stvarno su vam oči širom otvorene. Za takve igrače i igru Barcelone mogu reći samo: Chapeau! Kapa do poda. </p><p>OK, idemo ovako. Zamislite situaciju da u 90. minuti zabijete pobjednički gol protiv Barcelone. Biste li tada, kao i zadnji put, razmijenili dres s <strong>Ivanom Rakitićem</strong>? Ili bi tu uspomenu ipak sačuvali samo za sebe...</p><p>- Haha, ma dao bi mu dres, ne bi s time bilo problema. Opet, ne znam ni smijemo li u ovakvoj situaciji mijenjati dresove. Ali, šalu na stranu, prema Barceloni, pa i <strong>Ivanu Rakitiću</strong> gajim veliki respekt, ali mi želimo ispuniti svoje snove, ostati u ligi. A na putu prema tome, ne smijemo birati ni suparnike ni utakmice.</p><p>Trener Barcelone <strong>Quique Setien</strong> jedan je od rijetkih u svijetu nogometa kojem se ne sviđa novo pravilo od pet zamjena po utakmici. Njegovo je mišljenje kako Barcelona 'tika-takom' umara suparničke igrače, a dvije dodatne zamjene protivnicima dozvoljava da 'dođu do zraka'. Kako vi gledate na to?</p><p>- Iskreno, mi u svlačionici o tome nismo ni raspravljali. To su stvari u domeni trenera, ništa se tu ne pita nas igrače. Razumijem zašto su uvedene još dvije dodatne zamjene, cilj je zaštititi zdravlje igrača. Teško je, pogotovo u ovakvim uvjetima, gdje nismo svi fizički na vrhuncu igrati s tri zamjene, ali stvarno se ne zamaram tim stvarima. </p><p>Kako ste vi provodili slobodno vrijeme kojeg ste zadnjih mjeseci, zbog karantene, imali više nego ikad?</p><p>- Sigurno da sam puno više vremena provodio sa suprugom, a i uvijek sam nešto čitao. Imam dosta obaveza na fakultetu, pa sam dio vremena trošio na te stvari. Fakultet? Dobro stojim, zadovoljan sam. Trenutačno sam student 4. godine na Ekonomskom fakultetu, a dobro sam iskoristio ovu karantenu, pa na izvanrednim online rokovima riješio neke ispite. Evo, i sada pripremam jedan ispit, rekao bih da je vrlo težak, skoro kao i <strong>Barcelona </strong>na travnjaku, haha.</p><p>Znaju li vaši suigrači da ste student ekonomije?</p><p>- Neki znaju. Često u avionu listam neke knjige, svatko na putovanjima vrti svoju priču. A ja tu koristim vrijeme za fakultet. Znate, najčešće sam u lipnju u <strong>Hrvatskoj</strong>, pa onda rješavam ispite u Zagrebu, ali sada je drugačija situacija. Puno više toga odrađujem online, a studij mi na neki način i pomaže da se malo maknem od nogometa. Pa da odmorim glavu i budem još željniji terena. Odslušao sam sve ispite, sada ih još samo moram položiti, haha. </p><p>Vratimo se mi nogometnim temama, vaše su brojke bolje ove sezone u prvoligaškom (26 utakmica, 9 golova), nego prošle sezone u drugoligaškom (38 utakmica, 9 golova) nogometu. Kako je to moguće?</p><p>- Uh, ne znam ni sam, stvarno ne znam što bih tu odgovorio. Ne bi rekao da je lakše igrati <strong>Primeru</strong>, naravno da je to teže, ali nemam neko pametno objašnjenje za ovakve činjenice. Možda je sve stvar prilagodbe, ali ja sam se uvijek, od prvoga dana osjećao odlično na <strong>Mallorci</strong>. Volio bih ove sezone doći do dvocifrene brojke golova, svaki napadač uvijek razmišlja o tome. Da, sada sam jako blizu, ali vjerujte, to mi sada nije prioritet. Sada uopće ne razmišljam o svojim golovima, već isključivo o broju bodova koji ćemo osvojiti do kraja sezone. Moj osobni prioritet nisu golovi, već ostanak u prvoligaškom društvu.</p><p>A što ćete u slučaju ispadanja u <strong>Segundu</strong>? </p><p>- Sve te nedoumice mi je možda i riješilo razdoblje korone. Kada imate toliko vremena onda se malo osvijestite, gledate sve ono što imate, gdje ste i kako živite. I baš sam zbog toga tvrdoglav po pitanju naših zadnjih 11 utakmica. Želim taj ostanak više od ičega, znam da imamo kvalitetu, da možemo ostati u ligi. Idem sada 'poginuti' za taj cilja, a poslije toga ćemo vidjeti što i kako dalje.</p><p>Na prvenstvenoj ljestvici strijelaca se i dalje iza vas nalaze <strong>Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Nabil Fekir</strong> i ostali velikani svjetskog nogometa...</p><p>- Haha, to mi je samo motiv više da budem što bolji. Opet, svjesni ste kakvi su to igrači, znate da igraju u okruženju iz kojeg vas brzo mogu preskočiti i otići visoko gore na toj ljestvici strijelaca. No, sve to mi je motiv više da nastavim, radim i treniram kao do sada. Da, lijepo je biti ispred takvih imena.</p><p>Tko su najbolji igrači s kojima ste igrali u karijeri?</p><p>- Uh, teško pitanje. Rekao bih da je to<strong> Fabio Quagliarella</strong> s kojim sam bio u Sampdoriji, riječ je o napadaču od kojeg sam stvarno puno naučio. Njegov pristup nogometu, pa neki njegovi savjeti, to će mi definitivno ostati u sjećanju. Žao mi je što sam se mimoišao s <strong>Antonijom Cassanom</strong>, uh kakav je to talent bio, neviđeno. Bili smo samo dva mjeseca skupa u Sampdoriji, pa je završio karijeru. Ali, kod njega odmah vidite 'ono nešto', Cassano je drugačije 'gazio loptu'. Na treninzima ste mogli osjetiti da je poseban. Uostalom, došao je i do Real Madrida, pa rekao kako je sam kriv za razvoj svoje karijere. </p><p>Kada smo se već dotakli talijanskog nogometa, tamo briljira <strong>Ivan Jurić</strong> koji na klupi Verone radi čudesan posao. A vi ste ga upoznali još kao igrač Crotonea...</p><p>- Uvijek sam znao da je Ivan Jurić jedan 'malj koji gazi', on baš intenzivno radi s igračima. Ima svoju ideju i viziju, ne zanima ga ništa drugo. Nikada nisam sumnjao u njega, iako je imao jedan neobičan period u <strong>Genoi</strong>. No, siguran sam kako je to više zbog samog kluba gdje je komplicirana situacija. Sada sve njegove karakteristike dolaze do izražaja, preuzeo je momčad sličnu mojoj Mallorci. Samo što on s Veronom umjesto borbe za ostanak vodi bitku za Europu. A njegova je momčad već stvorio tri-četiri jako ozbiljna igrača, to su njegove zasluge. Slična je situacija bila i u <strong>Crotoneu</strong>, svima je bio jasan njegov potpis našoj igri.</p><p>Europsko prvenstvo odgođeno je za godinu dana, to bi za vas mogla ispasti dobra stvar. Nastavite li još godinu dana zabijati u ovakvom stilu na velikoj sceni, mogli bi se uskoro naći i na popisu <strong>Zlatka Dalića</strong>...</p><p>- Uh, sve je to daleko. Znam da sam već dosadan, ali vraćam se na svoja razmišljanja, pričat ću o onome što je sada ispred mene. A to je utakmica s Barcelonom i nastavak Primere. Ma teren je jedino mjesto na kojem se mogu izboriti za nešto više - završio je <strong>Ante Budimir</strong>.</p>