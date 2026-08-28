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DONIO POBJEDU

VIDEO Budimir nakon gola za Osasunu: 'Svejedno je tko igra'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Budimir nakon gola za Osasunu: 'Svejedno je tko igra'
Foto: Vincent West
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Budimir zabio za preokret i prvu pobjedu Osasune! Hrvatski napadač s klupe srušio Celtu i donio velika 3 boda

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Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir rekao je da je jako sretan što je zabio pobjednički gol za Osasunu u gostujućoj pobjedi od 2-1 nad Celtom i jer je njegova momčad ostvarila prvi trijumf ove sezone.

- Bila je to dobra utakmica, protiv izuzetno snažnog suparnika, momčadi koja sudjeluje u Europskoj ligi i to na njihovom stadionu. Sretni smo što smo pokazali karakter u teškim trenucima i kada smo imali loptu - izjavio je 35-godišnji napadač nakon utakmice u Vigu.

- Ovo je za nas velika pobjeda, a ova tri osvojena boda moramo iskoristiti kao poticaj za ono što dolazi, počevši s utakmicom protiv Getafea u ponedjeljak - dodao je.

Video Budimirova gola pogledajte OVDJE.

Celta je povela u 14. minuti preko Iaga Aspasa, no u 51. minuti je ostala bez isključenog Marcosa Alonsa. Osasuna je u nastavku uspjela preokrenuti rezultat. Kike Barja izjednačio je u 54. minuti, a Budimir je ušao u igru u 58. minuti.  Pet minuta kasnije postigao je pogodak iz jedanaesterca za konačnih 2-1. Nakon ubačaja u kazneni prostor lopta je pogodila domaćeg igrača u ruku, a Budimir je preuzeo odgovornost i sigurno realizirao kazneni udarac.

- Sretan sam zbog pogotka i osvojena tri boda, što je najvažnije - poručio je.

Zatresao je mrežu i u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodak poništen. Razočaran je zbog toga "jer je svaki pogodak važan".

Foto: C.A. Osasuna

- No, jako smo sretni jer je posao cijele momčadi bio ogroman kako bismo preokrenuli utakmicu - napomenuo je.

Hrvatski napadač pohvalio je i svoje suigrače koji su, poput njega, ušli u igru s klupe.

- Ovdje je svejedno tko je na terenu, svi igrači smo posvećeni i to je jako važno. Važno je natjecati se i da se svatko bori za svoje  mjesto. Ova pobjeda je jako važna, pokazuje koliko je važna cijela momčad - izjavio je Budimir.

Istaknuo je da je to bila velika noć za Osasunu nakon remija u prvoj utakmici. Osasuna je bila odigrala 0-0 s Levanteom pred svojim navijačima pa sada nakon dva odigrana kola ima četiri boda.

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