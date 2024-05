Budimirov posao nisu samo golovi: Osasuna dovela trenera nakon razgovora s Hrvatom...

Sportski direktor španjolskog prvoligaša Osasune doveo je novog trenera Vicentea Morena nakon konzultacija s hrvatskim nogometašem Antom Budimirom jer je on radio s Morenom u Mallorci prije četiri godine.

- Prva opcija nam je bio naš trener Jagoba Arrasate. No nakon što nam je rekao da neće nastaviti krenuli smo u potragu za novim trenerom - ispričao je sportski direktor Braulio Vázquez na konferenciji za medije u Pamploni.

Sastao se s "nekoliko trenera", a s 49-godišnjim Morenom vidio se dva puta, u travnju i svibnju. Moreno je bio bez posla od rujna kada je otišao iz španjolskog prvoligaša Almerije.

- Napravili smo zatim analizu, promislili... Znali smo ga nogometno, ali nas je zanimalo kakav je bio u prijašnjim klubovima i kakav je osobno - rekao je Vazquez.

- Razgovarali smo s Budijem jer mu je on bio trener. Ja jako poštujem Budijevo mišljenje jer je on beskompromisan kada je potrebno uložiti napor i poznaje naš karakter - dodao je.

Nakon razgovora s 32-godišnjim hrvatskim napadačem, koji je u Osasun tri i pol godine, Vazquez je klupskom predsjedniku predložio dovođenje Morena.

Moreno, koji je bio trener Budimiru u Mallorci od siječnja 2019. do kolovoza 2020., potpisao je ugovor s Osasunom na godinu dana. Njih dvojica su su s Mallorcom bili izborili ulazak iz druge u prvu ligu.

- Sretan sam što ću opet raditi s Budimirom - izjavio je Moreno na predstavljanju u Pamploni, gradu na sjeveru Španjolske.

- Tijekom razgovora s Osasunom nisam ga htio dovesti u nikakvu neugodnu situaciju. Tog momka jako cijenim kao profesionalca, što je očito zbog svega čime doprinosi u igri, ali prije svega ga cijenim zbog ljudskih osobina - dodao je.

Napomenuo je da je "imao sreće provesti jedno dobro razdoblje s njim". "Uvijek smo imali dobar odnos. Vjerujem da svi znate kakav je Budi, on je zahvalan dečko", rekao je.

Moreno, koji je nakon Mallorce vodio Espanyol, ispričao je anegdotu o Budimiru.

- Kada je prvi put zaigrao za hrvatsku reprezentaciju svakome od članova našeg trenerskog stožera je poklonio po jedan hrvatski dres. Čak i kada je s Osasunom došao igrati kod Espanyola donio nam je Osasunin dres, koji koristi moj sin i drži doma u svojoj kolekciji.

. Sretan sam stoga osobno, ali dakako i u sportskom smislu, što ću se opet sresti s Budijem jer on ovdje ima težinu. Ne kažem to ja, sami ste to vidjeli ovih godina - rekao je.

Budimir je protekle sezone bio najbolji klupski strijelac sa 18 zabijenih golova, a u srijedu je primio nagradu za najboljeg igrača Osasune u izboru navijača.

- Sjajan je. Šteta što je zbog ozljeda propustio neke utakmice jer bi zabio još više golova - rekao je Moreno.

Budimir je zbog loma rebara propustio pet utakmica na kraju sezone, a onda je u posljednjem susretu zatresao mrežu u remiju 1-1 s Villarrealom. Time je okončao sezonu na petom mjestu ljestvice strijelaca u Primeri.

Tijekom četvrtka bi se trebao priključiti reprezentaciji Hrvatske na pripremama za Europsko prvenstvo.

- Poznajem ga dobro, sada je usredotočen na reprezentaciju. Ona mu jako puno znači te će dati sve od sebe za nju - napomenuo je Moreno.

Budimir ima ugovor s Osasunom do ljeta 2027. Osasuna je sezonu završila na 11. mjestu među 20 klubova španjolskog prvenstva.