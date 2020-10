Budući odvjetnik i prvi Turčin u HNL-u pojačava napad Hajduka

<p>Dinamo je u svoje redove dovodio Bertuga Bayara i Ali Gülcana, ali ni jedan ni drugi nikad nisu debitirali u modrom dresu, tako će nova Hajdukova akvizicija Umut Nayir (27) postati prvi Turčin u hrvatskom nogometu. Riječ je o napadaču visokom 191 cm, koji dolazi iz Bešiktaša na posudbu s unaprijed definiranim otkupom od 400.000 eura, a zadužio je opremu s brojem 17. </p><p>- Prije svega želim istaknuti kako mi je zadovoljstvo što sam se priključio Hajduku, cilj mi je prije svega pomoći ekipi da ostvari rezultatski napredak i vjerujem da možemo to postići. Prije dolaska razgovarao sam s Domagojem Vidom, mojim prijateljem Janijem Atanasovim te Dževadom Prekazijem. Od sve trojice sam dobio odlične povratne informacije, sretan sam što sam tu, upoznao sam se s bogatom Hajdukovom poviješću i obećavam da ću dati sve od sebe za ovaj dres i klub - istaknuo je novi napadač Bijelih.</p><p>Iako je Nayir imao ponuda za ostanak u Turskoj, odlučio je doći u Hajduk i pokušati se nametnuti izborniku Turske za mjesto među kandidatima za Euro.</p><p>- Nayir je bio u kombinacijama trenera Bešiktaša Sergena Yalçina, no kad su iz Porta doveli Vincenta Aboubakara, bilo je jasno da neće dobiti odgovarajuću minutažu – otkrivaju nam manageri Ian David Shaki i Muhamet Mert Boztepe, koji su u suradnji s Nayirovom agencijom Lotus Sports obavili posao i uvjereni su da će njihov igrač biti od koristi Hajduku, kao i da će Hajduk na koncu sigurno i igrački i financijski profitirati od njegovog dovođenja:</p><p>- Nayir je visok i jako dobro igra glavom, a dobar je i realizator, što bi u načinu igre Hajduka trebalo odgovarati. On i Diamantakos će biti kompatibilni i sigurno jako opasni i pojedinačno i u paru. A što se tiče otkupa njegovog ugovora, od iduće sezone u Turskoj će se smanjiti broj stranaca na 8, tako da će potražnja za kvalitetnim turskim igračima biti velika, i Hajduk će ga moći otkupiti i odmah preprodati natrag u Tursku za mnogo veći iznos, naravno, ako se na taj potez odluče....</p><p>Nayirovi manageri otkrivaju nam i je on atipični turski nogometaš, kako zbog troga što bi do kraja sezone trebao diplomirati pravo, tako i zbog troga što jako dobro govori engleski jezik i neće imati problema s adaptacijom. </p><p>- Nastava je organizirana 'online' i s tim neće biti nikakvih problema, a što se tiče adaptacije, igrao je u mnogim klubovima, a kroz Bešiktaš je prošlo i jako puno stranaca s kojima se dobro uklapao...</p><p>Otkrili su nam i kako je primaran razlog Nayirovog dolaska u Split želja za igrom i nametanjem izborniku Senolu Günesu.</p><p>- Hajduku je trebao igrač njegovog profila, a s druge strane i njemu je trebala pozornica na kojoj će dokazati da može igrati za reprezentaciju Turske. Sigurno da će ga kao internacionalca ljudi iz reprezentacije pratiti i ako se nametne dobrim igrama pozvati među kandidate za Euro sljedeće godine. </p><p>Nayir je rođen u Kayseriju, nogometnu afirmaciju doživio je u Ankaragucuu, nakon čega je prešao u Osmanlispor, gdje je dijelio svlačionicu s nekadašnjim igračem Hajduka Avdijom Vršajevićem:</p><p>- Nayir je kvalitetan igrač koji će sigurno dobro doći Hajduku jer nemaju takav profil robusnog centarfora, koji je jak u igri glavom. Sigurno nisu pogriješili njegovim dovođenjem i trebao bi pomoći da se poboljša realizacija, s kojom Hajduk, koliko vidim, ima problema. Oni i Diamantakos trebali bi biti garancija efikasnije igre i vjerujem da će s njima dvojicom Hajduk boriti za trofeje - kazao je optimistični Vršajević...</p>