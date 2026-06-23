Obavijesti

Sport

Komentari 1
VICTOR DODIG

Budući gazda Cibone u Torontu: 'Cibose čekaju bolji dani'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Budući gazda Cibone u Torontu: 'Cibose čekaju bolji dani'
7
SP 2026 Toronto: Budući vlasnik Cibone, Victor Dodig stigao u hotel Delta Toronto te se susreo sa Marijanom Kustićem | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dodig je desetljećima gradio karijeru u samom vrhu sjevernoameričkog biznisa, upravljao milijardama dolara i vodio neke od najvećih kanadskih korporacija

Admiral

Budući vlasnik Cibone, Victor Dodig stigao je u hotel Delta Toronto te se susreo sa Marijanom Kustićem, predsjednikom Hrvatskog nogometnog savez te bivšim reprezentativcima Stipom Plektikosom i Aljošom Asanovićem. 

Victor George Dodig rođen je 1965. godine u Torontu, u obitelji hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Sin je Veselka i Janje, iseljenika iz Prologa u Hercegovini, a iako je rođen i cijeli život proveo u Kanadi, hrvatski govori savršeno i snažno je vezan uz svoje korijene.

Dodig je desetljećima gradio karijeru u samom vrhu sjevernoameričkog biznisa, upravljao milijardama dolara i vodio neke od najvećih kanadskih korporacija, a sada je odlučio preuzeti možda i najemotivniji projekt svog života – pokušaj spašavanja ili bolje rečeno preuzimanja Cibone koja je nedavno i službeno pokrenula preoblikovanje.

- Vjerujem da idemo u dobrom smjeru i da nas čekaju bolji dani - istaknuo je Dodig za 24 sata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026