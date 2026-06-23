Budući gazda Cibone u Torontu: 'Cibose čekaju bolji dani'

Budući vlasnik Cibone, Victor Dodig stigao je u hotel Delta Toronto te se susreo sa Marijanom Kustićem, predsjednikom Hrvatskog nogometnog savez te bivšim reprezentativcima Stipom Plektikosom i Aljošom Asanovićem.

Victor George Dodig rođen je 1965. godine u Torontu, u obitelji hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Sin je Veselka i Janje, iseljenika iz Prologa u Hercegovini, a iako je rođen i cijeli život proveo u Kanadi, hrvatski govori savršeno i snažno je vezan uz svoje korijene.

Dodig je desetljećima gradio karijeru u samom vrhu sjevernoameričkog biznisa, upravljao milijardama dolara i vodio neke od najvećih kanadskih korporacija, a sada je odlučio preuzeti možda i najemotivniji projekt svog života – pokušaj spašavanja ili bolje rečeno preuzimanja Cibone koja je nedavno i službeno pokrenula preoblikovanje.

- Vjerujem da idemo u dobrom smjeru i da nas čekaju bolji dani - istaknuo je Dodig za 24 sata.